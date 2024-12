Đedović bez dlake na jeziku u svom stilu opleo za crnim stolom: Parada malograđanstva i peračina! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U Belu kuću ušao je voditelj Milan Milošević u toku je emisija "Pretres nedelje". Milan je želeo da sa ukućanima prokomentariše nominacije, i kako kaže "lažni moral" ukućana.

Stefan Karić je iskomentarisao moral Aneli Ahmić.

- Što se tiče trenutne situacije sa Aneli, ljudi mogu da joj uzmu za zlo komentarisanje Terze, a odvojila si Mateju od Lane. Spominjala si je - rekao je Stefan.

- Umesto da ste njega usudili, osudili ste mene - rekla je Aneli.

- Ta situacija sa Matejom, može da je ovde remeti u njenom mišljenju o Terzi. Zbog toga ispada da ti ovde skupljaš poene - rekao je Stefan.

Sledeći je komentarisao Marko Đedović, koji je odmah na početku rekao da je ostao šokiran nominacijama.

- Cupkao sam nogom, sve u krug iste priče. Parada malograđanstva i naknadne peračine, do pre tri nedelje to nije postojalo. To mi para uši najviše ovde, te nagle promene stavova su mi strašne. Ovde smo čuli o moralu ljude koji su varali, bili preljubnici i ljubavnice - rekao je Đedović

- Ko te je najviše iznenadio? - pitao je Milan.

- Aneli, Gastoz, Bebica. Samo Anđela me nije iznenadila, jer se uvek vrati zbog svoje situacije iz prošle sezone da ona nema pravo da komentariše. Ovi što su javno bili ljubavnici nemaju pravo da komentarišu.

- Opet se ponavlja u rijalitiju " ko se mača hvati od mača i gine", niko ovde nije budala, čim je Milica otišla sve se vraća na staro. Ovde se navija kao da smo na derbiju, borimo se za strane. Uvek kažem za ljude koji su to od početka podržavali, imaju pravo. Sinoć je ovde pokušavano da se umanji Terzina krivica. Doći će opet vreme kada će se situacija opet okrenuti za ovim stolom. Meni je Terza krivac, ona mi je benigna. Njih dvoje su njihov samovoljni izbor.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.