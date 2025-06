Bez dlake na jeziku!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o Anđeli Đuričić.

- Da li se kaješ zbog nekih stvari koje si sam sebi dozvolio zbog Anđele ili tokom veze s njom - pitao je Darko.

- Samo to što nemam samokontrolu, da li je zbog vremena provedenog ovde, može se reći da nisam jedini. Ne mogu da se suzdržim, toliko me brzo istera iz takta, to nije normalno. Mislim da je sinoć probudila stanovnike Australije odavde. Ona mrtve može da probudi. Sumnjam da me je slagala za jedinu stvar koju sam je pitao - rekao je Gastoz.

- Da li si saglasan s mišljenjima ukućana da Anđela pokušava da prebaci krivicu, a da je zapravo razlog raskida sumnja koja se tebi javila zbog Pavla Jovanovića - pitao je Darko.

- Ona je meni rekla da nisu bili zajedno, pomenula mi je auto...Kroz moju kuću je prošlo sto miliona ljudi, ne znači da sam spavao sa njima. Verovao sam da nije i da je lovačka priča. Kasnije, kada smo dobili neke detalje i kada su krenula neka nepoklapanja, nisam mogao da poverujem da ništa nisu imali. Otvoreno mi je polje i i dalje me mori. Ona je ispala šmeker što smo to krili zajedno, hajde da joj ne stajem na muku, kriv sam ja. Ne znam što je to bitno ako nisu bili zajedno, kako ona kaže, da se ohladim posle sedam meseci za sedam dana. Ne bih voleo da je tako, ako ljudi pričaju to, ja ne želim da potvrdim - rekao je Gastoz.

- Rekao si da si shvatio da je između nje i Pavla ipak bilo nešto s obzirom na sve - pitao je Darko.

- Jeste, ovde me je jednom okarakterisala da nisam muškarac i da ne pričam o problemima, svaki put kada sam krenuo na tu temu da pričam, odmah kreće histerija, bes i rasprava. Možda nisam bio dovoljno muškarac da je sateram u ćošak i da krenem da vrištim dok ne izvučem istinu, nego sam uradio kako sam uradio. Ja da nisam iskreno ušao u ovo, mogao bih lagano da furam ovu priču, ali nisam mogao, mori me i ne mogu da se ponašam kao da je sve okej - rekao je Gastoz.

- U utorak si rekao Mileni Kačavendi da ti je srce pucalo, ali više ne i da je Anđela završila karijeru, je l' to stvarno tako - pitao je Darko.

- Završila je ona iz dana u dan sve više i više...Da, pitao sam Jelenu kako joj je oko i znam da nosi naočare, rekao sam da bih joj ja prišao, ali znam kako bi to bilo. Devojka se toliko drala, iz petnih žila, da joj se u trenutku zavrtela glava, ne znam šta se desilo...Gledam osobu s kojom sam proveo osam meseci kojoj se zavrtela glava bukvalno u jednoj televizijskoj emisiji - rekao je Gastoz.

- Nemoj da mi se blamiraš, da ti ne bih sasula istinu u lice, ne provociraj me - rekla je Anđela.

- Ja samo želim da sve bude na neki način normalno, da se ljudi ne zgražavaju za sve pare. Sve što smo gradili je bilo lepo, sada svako svojoj kući. Stvarno mi je blamantno da se tako ponašam - rekao je Gastoz.

Autor: Nikola Žugić