Bez dlake na jeziku!

Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Što se tiče Marka, nema potrebe da budeš nervozan. Poštujem to što si mi uvek na raspolaganju, nemam da nađem nijednu zamerku što se tiče našeg odnosa. Ne provodim vreme sa Sofijom da bih mogla nešto preterano da kažem, što se tiče mene, ne osećam ni u tvom komentaru netrpeljivost. Čuvam Marka, šaljem Sofiju - rekla je Matora.

- Sofija je moja rijaliti drugarica zbog toga što smo se ovde upoznale. Predstavila je sebe kao hladnu i da ima srce od silikona, mislim da krije svoje emocije. Ona je osoba koja nikada ne zaboravi da me pita kako sam, ne moram da pričam, ona će me sresti ili ako se ne vidimo, ona mi pošalje čokoladice. Jesam ja stajala uz tebe, svidela mi se mnogo tvoja nominacija. Što se tiče Marka, ne mogu da kažem da imam dobro mišljenje o njemu, ne mogu da kažem da imam loše mišljenje. Imali smo dobar odnos dok nije Sanja ušla, imali smo još bolji kada je ona ušla. Ja sam uvek poštovala to što napolju ima devojku, njegova lojalnost se vidi i to je nešto što niko ne može da mu ospori. Svaka ti čast! Krivim Sanju za naš konflikt, naš odnos se nikada neće popraviti. I treba da je braniš, a ne da sedneš kao pi*ka na garnituru i da kuliraš dok tvoju devojku svi blate. Sigurna sam da si ti njoj najbolje nešto što se desilo. Šaljem Marka, ostavljam Sofiju - rekla je Ena.

- Krenuću od Sofije, ne znam, ti si po meni neko o kome sam ja promenio mišljenje tri puta od kada smo ovde zajedno. Bila si mi osoba koja ne želi da se nameće i da bude tema, posle odnosa sa Terzom, ali mi je sve to palo u vodu kada je tvoja majka bila ovde, rekla je: "Ne znam zašto si ljude lagala za Tetovo i za Medu", nije prošlo dva meseca, ti si sve negirala. Deluje mi da si svesno, ne ušla u vezu sa Terzom, nego sve posle toga radila. Ovo je katastrofalno što je Terza ovako večeras govorio, neću o njemu, ali si se ti smejala. Ne podržavam Milicu u ovom trenutku sa rečenicom: "Nećeš nikada videti dete", jer je ona ovde rekla: "Sa kojom god da budeš, videćeš dete, samo ne sa Sofijom". Htela si jedno, uradila si drugo, a dobićeš treće. Mislim da ćeš ti profitirati najbolje od svih učesnika. Šaljem Sofiju, ostavljam Marka - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić