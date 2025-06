Ne možete očima da se gledate, pa je l' ovo ljubav?! Jelena dala sve od sebe da opravda Anđelu, Mateja DEMOLIRAO njenu vezu sa Gastozom (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević podigao je Jelenu Ilić kako bi prokomentarisala svađu i raskol između Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Njegove reakcije su mr*kanje i njegovo ponašanje prema njoj u bilo kojoj raspravi deluje...Imitirao je ono njeno kada se nasmeje, sada ga i to iritira. Ne mora Sofi da mu se dopada, ali je sa njom sve slatko, a sa devojkom s kojom je proveo osam meseci tolika netrpeljivost. Ona je drska zbog toga što je povređena i nije joj dobro ovih dana od kada niste zajedno. Vidim da ljudi navijaju da je ponižava, jeste je ponizio večeras 150 odsto - rekla je Jelena.

- Šta da kažem konkretno?! Ništa lepo nemam da kažem, da, u šoku sam, jer kada me je Darko pitao kako će da se odvija njihov odnos, rekao sam da zavisi od pitanja. Odjednom nestade ljubav! Od petka smo imali pokušaj priče, keteringe, sada je već Sofi simpatična...Nisam se mešao niti sam išta govorio, u prolazu prozborim sa Aneli i Anđelom, odem tamo sedim i gledam u jezero, boli me ku*ac da im budem kriv za njihove propale odnose. To ručanje i sve ostalo to mi je van svake pameti, ponovo počinje da bude paćenica, to mi se nimalo ne sviđa - rekao je Đedović.

- Ko hoće od nje da napravi paćenicu, ti ili ja?! Šta da radi, da jede ovde sama?! - skočio je Gastoz.

- Ja jedem sam ovde...Mislim da hoće da izbegne ovakve situacije - rekao je Đedović.

- Gastozu svaka čast! On je ovo izgurao vrhunski, devet meseci bez emocije - rekao je Mateja.

- Jao jedi go*na brate - rekao je Gastoz.

- Trebao je da kaže, kao što je rekao, izleteo se. Je l' ovo emocija?! Je l' vi vidite ovde emociju?! Vidimo netrpeljivost, gađenje i mar*iranje. Ti nju ne možeš očima da je gledaš, ne možete očima da se gledate. I njoj odgovara ovo - rekao je Matijević.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić