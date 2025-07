Ona je rijaliti igrač: Pegi uveren da je svaki Anđelin potez žestoko proračunat, u njenu ljubav prema Gastozu ne veruje ni trenutak! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila Pegija, prijatelja Nenada Marinkovića Gastoza. On je komentarisao aktuelna dešavanja i njegov turbulentan odnos sa bivšom devojkom Anđelom Đuričić.

- Da li misliš da Anđela spušta loptu sa Gastozom jer ide finalna nedelje? - upitala je Dušica.

- Ne vidim drugi razlog osim tog jer do sad to nije radila. Pomislio sam da će biti svadba i da je zbog toga spustila loptu da bi oni bili izglasani kao najlepši par. Mogu da me pljuju koliko hoće, ali ja od starta pričam da je ona rijaliti igrač. Ona je uz Aneli po mom mišljenju osoba koju samo to zanima. Sofi je jedina devojka od svih koje su bile u rijalitiju koja nikog nije uvredila, svašta su joj pričali, a ona se smeškala i furala svoj fazon. Ona je jedva čekala žurku da se prazi od te energije i nikog nije dirala. Priča zatvoren prostor ne pije vodu i ti možeš i tu da budeš čovek jer to nije ćelija dva sa dva, nego imanje na kom uživaš. Nenad da je stvarno hteo da se udvara Sofi ne bi išao na taj način da je provocira i da izvlači kompleks, on je uporno pričao "ja da hoću", a to ne kaže neko ko stvarno želi da osvoji devojku. On nije imao stvarno želju da se udvara, nego da provocira i smejao se tome - govorio je Pegi.

Autor: A. Nikolić