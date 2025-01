Kod njega ne postoji reč IZVINI: Jelena iznela sve probleme s Urošem, Rajačić dao sve od sebe da se opere od flerta sa Enom Čolić (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić podigla je Jelenu Ilić kako bi porazgovarala sa njom o njenom raskidu sa Urošem Rajačićem.

- O tebi, Urošu, Eni i Peji bruji ceo region. Da li se osećaš da te je izdao i da li je pokušao da izgladi odnos - pitala je Ivana.

- Osećam se kao najveća budala i iskreno, osećam se kao, ne znam šta da ti kažem, ne znam ni šta pre da kažem. Osećam se kao da ja ne postojim ovde uopšte, mislim u njegovom slučaju. Danas nisam mogla da verujem, jutros smo uspeli da konačno popričamo normalno i onda slušam Pejinu podelu budžeta gde on Peji otvara oči da to nije tako kako izgleda. Meni nijednog momenta na taj način nije objašnjavao stvari, pritom, konstantna prebacivanja na mene. Nijednom nije izgovorio "izvini" i kod njega ta reč ne postoji - rekla je Jelena.

- Ona je meni rekla da je nesrećna zbog stvari koje se dešavaju spolja - rekao je Rajačić.

- Konstantno je prebacivanje kakva sam bila u prethodnom odnosu, ja ne znam više koga zanima kakva sam bila u prethodnom odnosu, koga to zanima?! - rekla je Jelena.

- Bila je negativna. Ona priča kao da ja njoj ništa ne pričam lepo. Ja sam tebe takvu prihvatio, takvu sa težinom, da ti neću raditi stvari iza leđa. Mislim da se pravila razlika u tome kako sam se obraćao njoj, kako ostalim devojkama. Ona je danima ovde govorila da smo raskinuli i završili, ja to nisam nijednom rekao, pustio sam je da ohladi malo. Ona meni stalno vrti dve rečenice u krug. Naravno da mi je najbitnija čim sam sa njom u vezi...Meni se Ena nije dopadala, ne dopada mi se, nikada mi se neće ni dopadati. Ja Jeleni svaki dan govorim da je ona meni najlepša u kući. Čekaj, sada je to normalno, a govori se da to ne radim?! Naši problemi su krenuli bez ikakvog problema, a kada se pokaže da to nije tako, a onda mi ona kaže da je bolesno ljubomorna - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić