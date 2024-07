Šok: Miona dala sve od sebe da se opravda Ša, Aleksić pred ključanjem, Stanislav otkrio da ne gleda u istu Jovanovićevu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević porazgovarao je sa Mionom Jovanović o njenoj Igri istine sa Stanislavom Krofakom na medenom mesecu.

- Kada ti je on pričao šta tebe čeka napolju, ti si rekla da je tebi karijera na prvom mestu, rekla si da si sve rastumačila i da čekaš da izađeš da se uveriš sama, šta to znači - pitao je Milan.

- Sve te priče koje sam čula, ima logike ovo što sam slušala, ali želim da vidim kada izađem, rekla sam da neću da se uhvatim za priče odavde i da hoću da vidim kako će da ide sa Ša. Rekao sam da sam propala, da sam glupa, jer sam se uvredila. Sad sam kao ja glupa, a promenila mu pola života. Rekao mi je da sam glupa jer ovo tolerišem, rekao mi je da sam držala govore nasmejana, a sada sam smorena, gledam u jednu tačku. Često kada sam zamišljena, razmišljam o nekim situacijama - rekla je Miona.

- Rekao ti je da si ti prišla pri njegovom ulasku, da je siguran da bi se pomirili - rekao je voditelj.

- Rekao mi je da mi je prišao, da bi se pomirili, ja sam rekla da to nije tako - rekla je Miona.

- Kao naručuješ ti šta on jede, kao ja ću Vanji da naručim ono što voli da jede - rekao je Ša.

- Nije ni čuo moju stranu, nego priča. Pitao je čovek šta želimo za ručak, on je meni predlagao, ja sam rekla da bih piletinu, pitao je šta će on, on je rekao piletinu i on je rekao isto - rekla je Miona.

- Te fore da će kao da ide na odmor. Tamo gde ti bivši dečko boravi, da mi idemo tamo?! - rekao je Aleksić.

- Stanislav je tebe vratio na drugi stadijum, bila si mirna i lepo si pričala sa njim...Kakav je tvoj utisak - pitao je voditelj.

- Takav je naš bio odnos. U početku je bila nervozna, posle se opustila. Druga osoba je tu, druga je bila tamo - rekao je Krofak.

- Je l' ti je čudno što je ispitivala za sve, za roditelje i sve - pitao je Milan.

- Pitao me je: "Gde ideš na letovanje", ja sam rekla i Grčku, sa Ša sam pričala o tome - rekla je Miona.

- Rekao sam da ne mora na osnovu njegovih priča da priča loše o devojki - rekao je Stanislav.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić