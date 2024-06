Naoštrili jezike! Kačavenda urnisala Janjuša zbog ponašanja, Maja otkrila da će tužiti Enu, a onda je Žana matirala košarkaša (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala ponašanje Marka Janjuševića Janjuša.

- Sve što sam rekla u klipu, mislila sam, to sam rekla i na novinarima kada je imao performans. On je taj koji upravo sada priča, rekao je na intervjuu da nisam zauzela žensku stranu nego skupljam poene u narodu, a sada je upravo on govorio u narodu. Kada je Milica ostala trudna, rekla sam šta sam rekla, Terza nije komentarisao. On je izdao mene, nevezano za trudnoću. Ova njegova priča je: "Mislite da će ovo u narodu proći", treba sa ovim gov**rima da se druži - rekla je Kačavenda.

- Meni narod može da kaže samo: "Je l' si normalan šta si sebi dozvolio?" - rekao je Janjuš.

- Ja ne mogu ovo da shvatim, ti ovim ponašanjem degradiraš bivšu ženu i partnerku. Ti si razveden godinama, stojim pri tome da ne mislim da je dogovor. Pričaš da si voleo Aneli, ako je tako, danima izgovaraš da te ne zanima šta narod misli. Prihvatio si je takvu kakvu jesi, napravio si dete kakvo jesi. Znaš da ona sutra treba da ide na kiretažu, ti govoriš da si ženskaroš. S obzirom da nisi ponašanjem preuzeo odgovornost, ti uvlačiš i bivšu ženu u problem, deluješ kao nestabilan muškarac, manipulišeš s njom. Ja razumem da imaš dobre odnose sa bivšom ženom, za mene to više nisu dobri, jer sada degradiraš nju - rekla je Žana.

- Sve ću da ih tužim. Zato što su to ljudi koji uništavaju tuđe živote, to je živa istina, ja sve provereno pričam. On dođe da se viđa sa mnom, onda ona zove na telefon i preti, našla sam poruke u njegovom telefonu u kojima ona mene vređa. Oni traže žrtvu u rijalitiju - rekla je Maja.

- On je pravio dete, znači onda pravi na budalu ljude - rekla je Omnia.

- U prvim velikim svađama sa Aneli, on je optuživao da je ona fan rijalitija, da ga je pratila - rekla je Kačavenda.

- Nosio ženine gaće bubregare, mirisao ih i onda mi kaže da ne rade u dogovoru - rekla je Marinkovićeva.

- Prebacila je na mene da ja ne želim, a ona nije želela - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić