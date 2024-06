Ne štedi: Maja najavila haos na devojačkoj večeri, Miona je nazvala cirkuskom mečkom, a onda je Bojana urnisala Ša istinom (VIDEO)

Bez dlake na jeziku

Voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala svadbu Mione Jovanović i svog i njenog bivšeg dečka, Stanislava Krofaka.

- Jeste mi bilo u početku neprijatno, sada mi je zabavno jer vidim da je Stanislav shvatio...On je meni mnogo drag, ja sam prema njemu iskrena, on je neko ko je ovo shvatio kao igricu, kao zadatak. Sve sam ja pitala što me intresuje, čak mi je i obećao da se neće ponašati kako ne treba. A što se tiče nje, iskompleksirana je, ljubomorna je, ona je jedna folirantkinja, pravi od ovog čoveka ludaka. Zamisli da budeš u vezi sa nekim toliko, bivši dečko kaže da gledaš, ona ćuti kao mula. Sedeću pored svog bivšeg dečka za stolom, oni će odraditi formalno taj zadatak. Ja nemam mrtvačku energiju, ja sam kao živa vatra - rekla je Maja.

- Janjuš je predložio da se vas dvoje venčate - rekao je Milan.

- To mene ne intresuje. Danas je pričao, mene to ne zanima. Sedeću pored svog, trenutno, bivšeg dečka, biću najveselija na devojačkoj večeri. Ovo jeste igrica za ludake, šta je tu strašno?! Ja sam se venčavala prošle godine za onog malog seljaka, pa gde je sad? Narod to želi da vidi, treba ispoštovati naciju. On da je hteo nešto da uradi, mogao je da radi šta hoće, vratio bi je za dva ipo minuta da je hteo, mogao je, nije hteo. Njeni odgovori i njeno ponašanje prema Ša su bruka i sramota, meni je on jasan, konkretan i direktan (Stanislav). Naravno da mi je krivo, ja sam zaljubljena u svog trenutno bivšeg dečka - rekla je Maja.

- Pričali smo uopšteno, jer sam je ja sprdala kako leži hladno, bila je sama u izolaciji. Nisu imali nikakav kontakt niti su se gledali, ali smo se dotakli teme Ša i celog tog odnosa, ja sam pričala da je Miona jako nesrećna u tom odnosu...Mislila sam da se sveti Ša i da se iživljava, to mi nije normalno da ako nekoga voliš, da radiš sve to. Pričali smo uopšteno, pričali smo o Ša, ja sam pričala da je i ona kriva što je dala za pravo neke stvari, ja gledam realno, ništa specijalno mi nismo pričali. Mislim da je zbunjena i da Mionu drma nerealnost i da kada izađe napolje, realno će da razmišlja. Ne znam koga voli, ali Ša sigurno ne voli, da izuzmemo i svađe i vređanja, ono što je govorila, ja mislim da je ona iz sažaljenja sa njim i da neće da dozvoli da bude kriva za njegovu diskvalifikaciju, ovako bi Miona izašla iz tog odnosa - rekla je Bojana.

- Ona se i dalje slaže sa njim, brani ga u mnogo situacija, kaje se za neke situacije. Od starta nikada nije prestala da razmišlja o bivšem momku - rekao je Aleksić.

- Ona se pokajala što je ušla u vezu sa tobom. Nije mi jasno da se u odnosu sa Stanislavom osećala usamljeno, loše i to, a ovaj odnos je mnogo gori - rekla je Pavlovićeva.

- Ona je ništa drugačije od mene, ali ne znam kako niko ne vidi da ona ne želi da se ja odvojim od nje - rekao je Ša.

- Što je obećala Aniti da će ići sa njom tri dana na bazen - pitao je Milan.

- Meni je Miona rekla da nema problem da ide na bazen, već je to isključivo zbog Ša. Ja sam rekla da nema veze sa životom to ako se kupaju u istom bazenu...Ako tu nešto ima, Ša, ne možeš da sprečiš ni ti ni niko - rekla je Bojana.

- Svako može da mi kaže, Maja ne, koja ovde glumi cirkuzanta, smeje se kao cirkuska mečka - dobacila je Miona.

- Boli ga ku**c i tako pokazuje, mogla je i ona da kaže kao on - rekao je Aleksić.

- On se danas itekako radovao zadatku, to ti misliš da je tako - rekao je Mića.

- Što se tiče svadbe, nije trebao tako da reaguje jer je ovako potvrdio sve ono što njeni pričaju. Meni je Miona rekla da voli Ša, ja to nisam primetila zbog njenih postupaka, ali ove reakcije daje svima za pravo da se sprdaju, meni nije smešno - rekla je Bojana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić