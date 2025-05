Trlja se o pe*ise zarad piva: Anđela brutalno oplela po Eni Čolić i isponižavala je kao nikad, pa donela šok odluku! (VIDEO)

Povlači se!

Upravo je počela emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Anđelu Đuričić koja je progovorila o sukobu sa Enom Čolić, za koju tvrdi da izgovara morbidne stvari i da Anđela to ne bi mogla da podnese, zbog čega će se povući iz sukoba.

- Anđela kada si pre neki dan rekla u pušionici da ima previše žrtvi, Uroš ti je rekao: ''Samo da Gastoz shvati ko je Ena'', a ti si mu odgovorila: ''Već sam mu to i ranije rekla''. Kada si ti shvatila ko je Ena i kakva je? - upitao je Darko.

- Rekla sam da je folirant i da manipuliše sa Pejom, nisam imala lepo mišljenje o njenim postupcima. Nije mi se dopalo kada je vređala. Ja ne mislim o njoj sve najgore, ali više mislim lošeg nego dobro - rekla je Anđela.

- Zbog čega misliš da se ona toliko bori da bude žrtva? - upitao je Darko.

- Sve što je zamerala Aneli da ona radi, sada ona radi isto i još gore. Došli smo na kraju na to da se Ena bori za titulu žrtve. Kada god da se svađa sa Pejom, ona kaže: ''On je meni prvi rekao'', kao da nismo gledali šta mu je radila u vezi. Ona uporno potencira da je ona ta koju napadaju i provociraju, ja ne kažem da se to ne dešava. Dešava se, ali to što ona zna da izgovori i izvređa, nas koje slušamo zaboli želudac. Ena mrzi Aneli i njoj je to odgovaralo da ispadne žrtva, a sada je Ena Čolić postala Aneli sa Aliekspresa. Ja ne želim da ulazim u svađu sa ljudima koji izgovaraju takve stvari, a ja ne bih mogla ovde mirno da spavam ukoliko bi mi neko izgovorio takve stvari. Ja sam Gastozu rekla da se pripremi na svađu sa njom jer u naredna dva, tri sukoba kreće pominjanje mrtvih. Ja se zato neću svađati jer to ne mogu da se podnesem - rekla je Anđela.

- Danas si ismevala Enu kada si pitala Gastozu da li se na Fejsbuku zove Jelena i Ena Čolić? - upitao je Darko.

- Smešno mi je što kaže da se ne zove Jelena Čolić jer nama kad dođe priznanica da smo dobili budžet, piše Jelena Čolić - rekla je Anđela.

- Da li misliš da želi da ti nametne priču da si ti ljubomorna i da je ne podnosiš još od početka? - upitao je Darko.

- Meni na faci vidiš šta mislim, a da je nisam gotivila - to bi davno izašlo na površinu. Nije mi više važno šta ona priča - rekla je Anđela.

- Istakla si da ti za razliku od Ene ne skačeš utorkom na polne organe. Šta si mislila? - upitao je Darko.

- Kada smo druge devojke komentarisali da zbog piva ili vina uzmu i očešću se o nečiji polni organ, onda možemo i nju da komentarišemo. Ona se trlja o penise zarad piva, nama je to pušteno bilo na klipu sa Rajačićem. Ja sam stalno pitala Đedovića da li je moguće da ona sebi dopuša neke stvari. Svako kome je prišla u utorak, to su bili muškarci. Munja, Terza, Andrej i Uroš Rajačić što smo gledali. Kada se moj dečko trljao sa Aneli, ona je prva skočila i pričala da je tako, pa kako sad za nju nije tako? - upitala je Anđela.

Autor: N.Panić