Karić raskrinkao sam sebe: Indirektno priznao da je oružje donjeg doma protiv Anđele i Gastoza, pa rešio da se povuče iz cele priče (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Stefana Karića kako bi progovorio o sukobu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Anđelom Đuričić.

- Stefane čini mi se da ti se nije dopao Gastozov način imitacije tebe? - upitao je Darko.

- Vidimo da se sve okrenulo i da sad oni mene komentarišu - rekao je Stefan.

- Kako komentarišeš to što Gastozu nikako ne može da bude jasno što dečko poput tebe ne nalazi zajednički jezik s njim i Anđelom, a sa Sanjom i Markom pronalaziš? - upitao je Darko.

- U mnogim situacijama se ne poklapamo sa mišljenjem, ali on ima dosta izleta. Malopre je rekao za Luku i Aneli da cela kuća priča da su njih dvoje fejk i to mu je validno, ali nije mu validno za njih dvoje - rekao je Stefan.

- Kako gledaš na to što te peckao da si Sveti Stefan, a on sebe predstavlja kao urbanog Hrista? - upitao je Darko.

- Ipak je on iznad nas, a mi smo samo obični Sveci - rekao je Stefan.

- Anđela je rekla da i dalje postoji peckanje između vas, a to te iznenadilo? - upitao je Darko.

- Iznenadilo me jer je do sada bila realna. Pre svega je Gastoz nominovao i on je mene prvi pecnuo, a ja sam pogrešio što sam odgovorio - rekao je Stefan.

- Šta ti onda još sve misliš o njima dvoma, ako ne želiš da izneseš? - upitao je Darko.

- Ja imam mišljenje izgrađeno, ali nije gore od onog što sam rekao. Kada me on nekad pecka, mogu da se ugrizem za jezik i prećutim. Neću se pecati i pričati sebi u bradu jer ovde ljudi koji imaju mišljenje kao ja, oni ćute da ne bi od gledaoca dobijali po du*etu. Ne žele da se suprodstave i da budu na negativnim anketama. Ja sam do sada te ljude predvodio i govorio svoje mišljenje - rekao je Karić.

- Da li smatraš da si bio govornik mišljenja većine kuće? - upitao je Darko.

- Ti ljudi koji sede pored mene imaju isto mišljenje kao ja. Istomišljenici smo i smatram da niko ne može da im zameri nešto u poslednjih mesec dana, ali dešavale su se ranije situacije - rekao je Karić.

