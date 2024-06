Ne štedi reči: Anđelo urnisao Ivana Marinkovića, a onda je Stanić osuo rafalnu paljbu po Janjušu i Stanislavu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Ovonedeljni vođa, Milica Veličković, dala je reč Anđelu Rankoviću kako bi otkrio ko je za njega najveće razočaranje u "Eliti".

- Ivan Marinković, Matora i Janjuš. Ivan je pokazao sve ovde u ophođenju prema majkama svoje dece, svojoj deci i učesnicama koje mogu da mu budu ćerke. Druga osoba je Janjuš, nije me razočarao što je skočio na mene, to je uradio i Filipu Caru. On je otac ženskog deteta, pravio je dete javno, a onda se ponašao prema Aneli kao prema nekom smeću i otpadu, to je meni razočaravajuće. Matora, razočaravajuće ponašanje osobe koja je mesec dana nakon što je podnela zahtev za razvod braka i govorila kako je voli, bila spremna na sve kako bi uništila Anitu. U stanju je da ubacuje prijatelje ovde i da ih ubacuje u vatru, da priča sve i svašta o porodici osobi sa kojom je želela da bude do kraja života, da priča o braći njenom i detetu, da ćuti kada se govori o tome da je Anita nju koristila zbog neke finansijske koristi kao da je milionerka koja je kupila stanove, a ne jedan tablet i telefon - rekao je Anđelo.

- Navešću na prvom mestu Anđela, razočarao me je što je iskren prema meni, nije folirant, ima poverenje i poštovanje, a kada pogledam ove veze, mislim da treba da vređa mene, moju porodicu i moje dete. Na ostalim mestima će biti Miona, Slađa i Aneli, jer su iskrene od početka našeg druženja, ovde se izdaju tajne, dvolični su u svojim prijateljstvima - rekla je Anita.

- Ko me je razočarao?! Broj jedan Janjuš, on je osoba uz koju sam ja bio sve ovo vreme, kada se vratio, na sve načine sam pokušavao da mu pomognem, borio sam se da dobije Vesnu, kuvao sam se u onome, davao sam mu savete, mirio ga sa Aneli, dubio sam na glavi samo da budem uz njih, pokušavao sam da ga nasmejem da ne bi bio tužan. Druga osoba je Stanislav. Ja sam se zalagao za njega i dok nije bio tu, koliko sam se svađao sa Ša, bilo mi je krivo što je doživeo to što je doživeo, što ga je Nenad najmonstruoznije vređao. Za MMA majicu, koju je svima podelio, sem meni, borio sam se da je dobijem pet dana. Pričao ovde kule i gradove, ti si jedan opasan manipulator da si jedan deo naroda pokušao da obmaneš, ali su te demantovali. Govorio si da nećeš dati pristup devojci poput Maje, a ne odvajaš se od nje, beskarakterna si osoba, nemaš ni stida ni srama, nego se vodiš životinjskim nagonima - rekao je Uroš.

Autor: Nikola Žugić