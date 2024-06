Bez dlake na jeziku!

U okviru rubrike "Rijaliti rešetanje", Joca novinar je prečešljao sva aktuelna dešavanja u "Eliti" sa bivšom učesnicom iste, Vanjom Živić, koja je bez dlake na jeziku prokomentarisala mnoge svoje bivše cimere.

Na početku razgovora, Vanja se osvrnula na abortus Aneli Ahmić i ponašanje Marka Janjuševića Janjuša prema Ahmićevoj.

- Apsolutno ga osuđujem, što se mene tiče katastrofalno ponašanje za jednog muškarca koji pre svega ima porodicu, koji je roditelj. U najmanju ruku neljudsko ponašanje prema njoj, nije to zaslužila, oboje su radili na tome. Kakva god da je njena odluka, možda je i bolje što je ovako ispalo, jer smatram da takav nečovek ne bi imao spolja šta da joj pruži. Zavisi u stambenom smislu od bivše žene, ali bez obzira na to, trebao je da ispadne čovek u ovoj teškoj situaciji i da bude uz nju, u najmanju ruku - rekla je Vanja.

Situacija između Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša se ne smiruje, te mu tako Miona prebacuje što se osmehnuo na pomen bivše učesnice rijalitija "Zadruga", Dragane Mitar.

- Miona i Ša su mi šou. To je moj omiljeni par dok sam bila dole u kući, dragi su mi, ali je Miona počela otvoreno da mu stavlja do znanja da od toga nema ništa. Šta on očekuje i čemu se nada, ne znam, mislim da mu radi sujeta i kompleks, ali je moje mišljenje da je jasno i da se čeka taj kraj, da od svega toga nema ništa - rekla je Vanja, a onda se osvrnula na situaciju u kojoj se nalazi trenutno Jovana Tomić Matora:

Kada čujem reč tipovana, povraća mi se. Moje mišljenje je da Jovani verujem apsolutno, poznajem je dugi niz godina, znam da nije sposobna da tako nešto smisli, osmisli...Sva ta prijateljstva od spolja koja traju po dva meseca, to se grmi, to je ludilo i onda se čeka sledeća sezona ko će koga da druka i sva ta snimanja i skrinšotovi, to dokazuje da nisu nikakva prijateljstva. Svako tu gleda svoju korist i interes, videćemo šta će biti.

