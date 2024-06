Dokazao je da nije bila ozbijna namera: Maja oštro osudila Janjuševo ponašanje prema Aneli! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka je Ivana Šopić. Naredno pitanje pročitala je Maji Marinković.

- Zašto misliš da Janjuš nije voleo Aneli, nego da je koristio za rijaliti? Šta se to dešavalo između Janjuša i tebe, pa si ti toliko ubeđena da Ena i on rade sve u dogovoru - pročitala je Ivana.

- Rekla sam da on ima neku emociju prema Aneli, ali ishod je samo dokaz da nije ozbiljna namera. To za ženu je moje mišljenje. On nikad nije bio konkretan za dete. Ako je ljubav jaka, to je trebalo da bude tačka na sve loše što se dešavalo. To nije odobrovoljilo njegovo ponašanje i njegov stav. Ja to ne mogu da opravdam, čak i da je najgora, njoj si pravio dete - odgovorila je Maja.

- Ovo je bio momenat, kada je rijaliti trebalo da stane. Njena mama mi je pala na pamet trista puta, verujem da nije znala šta će uraditi. Sumnjam da ni meni nije slučajno prišao, nego da je znao da smo u sukobu - rekla je Kačavenda.

- Ako je sve to počelo iz z*jebnacije, onda toj ženi ne praviš dete. Ako i dođe do toga, kakva bivša žena i tašta. Jedini odgovorni su Janjuš i Aneli - dodala je Maja.

- To ga je sad sve stiglo. Dva dana veza i tri dana vređanje, to nije nikakav napredak. Za veridbu su me svi napali, nisam podržavao to. Oni su se radovali detetu, ali ja to kod njega nisam video - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković