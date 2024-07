On je običan džiber: Maja oplela po Stanislavu nakon optužbe da smrdi, pa priznala da se kaje zbog britalnih reči koje je uputila Aneli! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavio je Maji Marinković, a ticalo se uvreda koje joj je uputio Stanislav Krofak.

- Da li si ti realan da kažeš da Maja smrdi i na sve to je odjavljuješ u Pabu? - glasilo je pitanje.

- Mislio sam zbog cigara, ja ne volim cigarete - odgovorio je Stanislav.

- On je običan jedan džiber. On ima potrebu da me uvredi kako bi se doddvorio drugim ljudima. On govori o svojoj kulturi. Ispada smešan - kazala je Maja.

Sledeće pitanje bilo je postavljeno Aneli Ahmić.

- Maja ti je rekla:''nakazo živa, Janjuš je hteo svadbu samo sa mnom, a ti si smršala i ni na šta ne ličiš''. Da li misliš da joj je Janjuš dao vetar u leđa da kaže sve to? - glasilo je pitanje.

- Da, sigurna sam da je on uticao - odgovorila je Aneli.

- Popila sam, preterala sam. Ne sećam se šta sam sve rekla, ali opet nisam mogla da budem imuna na provokacije - istakla je Maja.

- Kakve provokacije, ja sam videla kad je ona pretila Stanislavu jer je pogledao u mene - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Snežana Zindović