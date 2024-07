Razvezala jezik: Maja nazvala Mionu svojim fanom, pa priznala da strahuje od toga da je bila tipovana od strane Stanislava! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredna sagovnornica voditeljke Miljane Kulić bila je Maja Marinković, koja je otkrila kako gleda na razgovor Stanislava Krofaka i Mione Jovanović.

-Zbog čega imaš potrebu da napadaš Mionu? - upitala je Miljana,.

- Smatram da onakav razgovor ne priliči njemu, jer kaže za sebe da je čovek s kodeksima, kao ni njoj, koja ima dečka. Ne smatram da bi se on pomirio, jer ga je javno obrukala, ali to nije načisto. Krivo mi je, iskreno, ne mogu da kažem jer je ovakva situacija sa nama - rekla je Maja.

- Je l' smatraš da si tipovana, kako bi se Mioni osvetio? - upitala je Miljana.

- Smatram da svaki čovek govori o sebi. Ja sam dovoljno uradila. Druga strana je nekako mene ubeđivala da to njega ne zanima. Stalno je isticao kako je to gotovo, ali to nikom tako nije delovao. Ja sam sad u situaciji da se svađam sa svojim fanom. Miona me je nekada molila da se slikamo, a sada se svađa sa mnom. Stanislava jeste vaspitan, ali mi neke stvari nisu jasne kada je reč o njemu. Svako bi sad eleo da se svađa sa mnom, jer sam ja ipak Maja. Nisam neko ko zavisi od bilo koga, jer sam izgrađena ličnost. Ne verujem da on nije znao kakva sam ja pre veze sa mnom, jer ipak nisam anonimna - istakla je Maja.

- Što misliš da te je tipovao? - upitala je Miljana.

- Svesna sam da sam se ja njemu dopala, ali imam pravo na to da mi neke stvari nisu jasne. Ja sam ušla iskreno u odnos sa Stanislavom, nemam čega da se stidim - kazala je Maja.

Autor: Snežana Zindović