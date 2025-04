Matora otkrila da ju je Konstantin, star PET DANA, držao za ruku dok je spavao, novi detalji o odnosu sa Stefani ZATREŠĆE SVE (VIDEO)

Šok!

Jovana Tomić Matora sedela je u pabu te je porazgovarala sa Sanjom Grujić i Markom Stefanovićem o odnosu sa Stefani Grujić.

- Da mi neko pominje da je žena bila na sondi da ja nisam bila kod nje, to me boli. Meni je žena bukvalno umrla na rukama. Žena je umrla u 23h uveče, meni su oni ujturu javili, a ja sam kod nje bila u pet popodne..Ćutim, ne psujem je, ne znam šta je poenta?! Da unakazi moju porodicu?! Ona kaže da sumnja da je moj brat prebio oca, a moj otac pao u domu - rekla je Matora.

- Mora da se odluči, ako je uračunljiva onda je i staratelj svom detetu ili je neuračunljiva i uništiće te - rekla je Sanja.

- Sanja, mene je sramota da se pravdam više. Ja sam rekla da ako ću nekome da se jadam, onda je to Dragana, ona se naljutila na mene. Sramota me je da izbacuje Ermina slike, dete je bilo jedno veče kod nas, slika postoji, dete me drži za ruku, pet dana ima, drži me za ruku i spava. Sve mi je govorila, da li sma je jednom opsovala?! - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić