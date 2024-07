Razvezala jezik: Marija Kulić oplela po Zoli, pa otkrila što ju je Miljana razočarala u Eliti (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Dušica Jakovljević na samom početku emisije porazgovarala je sa svojom gošćom Marijom Kulić, majkom Miljane Kulić, o njenoj ćerki i njenom odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom.

- Najveći šljam je sakupljen u ovu Elitu. Ja ne znam gde su sakupljali one ljude, kao Miljanina majka, moram da krenem prvo od nje. Miljana je mene razočarala jer je preterano koristila alkohol, stane za šankom, razmišljala sam dugo šta je to sa njom, da ima želju da popije, s obzirom da ona kod kuće pije samo voćni sok. Ona je majka, mora da ima ponašanje koje dolikuje ženi u njenim godinama... Ljutim se zato što je ona agresivna, da je ona vesela i raspoložena, ne bih joj branila, međutim, ona popije i agresivna je. Ne postoji još jedna na svetu Miljana Kulić, koja je tako spontana i zanimljiva i iskrena i odličan komentator. Neka je živa i zdrava sto godina, ne dosadi ljudima iako je u rijalitiju već deset godina. Meni ljudi pišu, ona se ne pojavi pola sata, oni odmah pitaju gde je i šta je sa Miljanom. Njena podrška i ljudi koji Miljanu prate, znaju da je ona dobar čovek, dok će zadrugari da pređu preko leševa zarad novca i plasmana, a Miljana ako je sa tobom u najvećem sukobu, ako padneš, ona će da priđe i da pomogne i ja to cenim kod nje - rekla je Marija.

- Čini se da u ovoj sezoni, taj odnos sa Darijanom kao da se nije desilo - rekla je Dušica.

- Darijan je njoj bio inat Zoli, ja ne znam kad će da se od tog čoveka izleči. Lekovi ne mogu da pomognu, poći ću drugim putem, sve ću da dam od sebe da tu opsesiju koju ima prema Zoli, da to prevaziđe. Svesna je ona da on nije čovek za nju, zato što je neradnik, poročan je. Zola ne radi na sebi, nažalost, mogao je on da je hteo da krene drugim putem i da se više posveti i da radi na sebi, tu bi bilo promene, međutim, on je izabrao taj put. On nije dobar samo za Miljanu, on nije dobar ni za jednu ženu. Ona je sama protiv četvorice i Buđola i skraćeni i balvan Zola, svi su bili njeni partneri, svi su ušli na konto njenog imena i prezimena i nijedan nije dao sebi za pravo da se zahvali - rekla je Kulićka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić