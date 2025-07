Iskrena do koske! Anđela i Gastoz se ne odvajaju, ona OSUDILA Džordi zbog POGANOG JEZIKA (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Anđela Đuričić celo veče sedela je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, nisu se odvajali, te su tako ćaskali o neobaveznim temama, a ona je ovom prilikom osudila Džordi zbog njenog, kako ona kaže, poganog jezika.

- Ja sam srčana jako, ali ne može da mi opravda uzimanje tuđih porodica u usta na taj način. Koliko puta budem gola voda od stresa i srčanosti, ali mi to ne daje za pravo da vređam i mrtve i žive. Srčanost je jedno, a pogan i bezobrazan jezik je drugo. Da ti je bila iskren prijatelj to ne može niko da joj oduzme, to je stvarno tako - rekla je Anđela.

- Da ti pojma nemaš šta se dešava napolju - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić