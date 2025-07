Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević u "Šiša baru" ugostio je Lepog Miću sa kojim je razgovarao o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu Belu kuću.

- Vidim sad Gastoza i Anđelu zajedno kao da ništa nije bilo, rekao da je sponzoruša koja se izreklamirala, a posle dva sata je pozvao u krevet i zajedno jedu. Ja nisam cveće, ali ovi favoriti šta rade... Anđela i Gastoz šta rade to je kataklizma. Pegi je sad postao simpatičan i to je sve top. Mene je danas napao jer nekoga prozivam, a onda potvrdio večeras kad je rekao da je baronija. On nije zadovoljan i sumnja u sve. To što on radi, kako se ponaša, napada ljude, raskida vezu - rekao je Mića.

- Šta kažeš na pucanje prijateljstva njega i Kačavende? - upitao je voditelj.

- Kakvo prijateljstvo? Kačavenda i Gastoz sad pričaju šta misle. Katastrofa je šta je ona rekla za njega, a ona se pravda da je on podržavao kad je Jordanka vređala - dodao je on.

- Da li su Gastoz i Anđela zloupotrebili Sofi, a onda se Anđela povukla kad je Sofi dobila nagrade i komplimente? Da li su namerno ubacili Sofi jer je on rekao da će da je ostavi mesec dana pred kraj i da će ubaciti treću osobu? - pitao je Milan Milošević.

- Ne bi me čudilo da su se dogovorili da podele prvu nagradu. Nisu sigurni ko će da pobede, pa se poštuju i idu do kraja, a da su sigurni oladili bi se. Oni će sutra na bini da se drže za ruke i kao pobedila je ljubav, a pobediće najveća prevara. Ona se hvali bananama, ja sam mislio da od nje nikad neću čuti te reči. To ne govori jedna dama. Ovo kao da je mašina montirala šta treba da radi. On je rekao da se ona reklamira kao sponzoruša i da neće da je vidi, a posle dva sata jedu zajedno. Njih je "Elitovizija" unakazila, videli su da od toga nema ništa, pa su se vezali. Ja bih voleo da pobedi Sofi više nego bilo šta, samo da vidim kako bi oni to podneli. Piju se čajevi,. recituje se Desanka Maksimović, poznaju se, pa se ne poznaju. Ona sad priča kako je Gastoz imao podršku, a nije ga prepoznala na stan up komediji. Nije znala njegove pesme, ali zna za njegovu podršku. On kaže sad da mu je jedino stalo do Anđele, a vređao ju je najstrašnije. Danas je napao Boru i Enu jer su rekli bravo za Anđelino blamiranje. On je takav prevarant, došao je ovde pijan u bademantilu. Ovakvi paraziti, prevaranti koji žive od širokih narodnih masa, kome prodaju priču? Gledam danas ovaj njegov klip, uigrana priča, sve je veštački i svi se reklamiraju. Haos će tek da nastane u "Narod pita", oni su nešto najsmešnije - pričao je Mića.

- Da li si se iznenadio to što sam izneo za Marka i Sanju i što on kaže da neće da priča o odnosu? - upitao je Milan.

- Ja sam pitao kako to nije pričao u šestici, nego u osmici rekao. Rekao sam da neću da skačem i verujem, nego da ću da ostanem duzdržan. Ispostavilo se da je pričao to zbog 30.000 evra. Klip današnji govori sve, majka skrhana. On je rekao da su posle šestice otišli kod njega i da ga je otac izbacio, a nije rekao da su dolazili vikendom i da je on živeo tu. Ja sam skapirao da ga je otac oterao i da ima prekid sa porodicom, a majka ga je spakovala za ove - pričao je Mića.

Autor: A. Nikolić