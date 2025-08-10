Ove 3 stvari tokom leta UNIŠTAVAJU vaše biljke: Spasite ih na vreme, biće vam zahvalne

Još jedan talas vrućine je na vidiku i dok mnogima od nas donosi veliku neprijatnost, naše biljke u toj vrućini trpe ogromne muke.

Jedan baštovan je podelio tri stvari koje ljudi nikada ne bi smeli da rade biljkama kada je vreme toplog perioda godine.

Posle perioda sa hladnijim danima i pljuskovima, sada smo u talasu jako toplog vremena, a to ne pogađa samo nas i naše ljubimce, već i naše biljke. Ljubitelji baštovanstva mogu primetiti da njihove biljke venu, izgledaju kao da su dehidrirale ili čak da propadaju. To je zato što biljke tokom vrućine zahtevaju dodatnu brigu i pažnju i, kao i mi, teško podnose visoke temperature.

Mnogi ljudi se okreću društvenim mrežama u potrazi za savetima i uputstvima, kako od stručnjaka, tako i od početnika, svi željni da podele svoje znanje, iskustvo i savete sa širom publikom.

Jedan baštovan, koga na TikTok-u prati skoro 90.000 ljudi, a gde on redovno objavljuje snimke sa mnoštvom korisnih preporuka za baštovanstvo. U nedavnom snimku, baštovan i 'gajitelj voćki' podelio je tri saveta koje treba slediti tokom talasa vrućine.

- Ovih dana je napolju bilo 38 stepeni, i ako ste i dalje u bašti, postoje tri stvari koje sada ne treba da radite. Prvo, nemojte đubriti. Kada je vruće, vaše biljke su već pod stresom, dodavanje đubriva je kao da ih terate da trče maraton dok su već dehidrirane. Samo ih pustite da se odmore. Drugo, nemojte zalivati biljke usred dana. Primamljivo jeste, ali većina vode će ispariti pre nego što stigne do korena. Zalivanje uveče može biti problematično, posebno ako se nakvase listovi, jer to podstiče razvoj gljivica i drugih bolesti. Zato, gde god je moguće, zalivajte ujutru - kaže on i dodaje jedan najvažniji savet.

Najvažnije je sačuvao za kraj.

- I treće, nemojte raditi teže orezivanje. Može delovati kao dobra ideja da sredite biljke, ali stariji listovi pružaju hladovinu, a njihovo uklanjanje može izložiti osetljive delove biljaka. Ovo važi i za vaše voćke i za baštu - kaže on.

U sekciji komentara, drugi korisnici TikToka su rado delili svoja mišljenja. Jedna osoba je napisala: 'Šaljem ovo svom mužu, možda će da te posluša', 'Suština je da, kada je ovako vruće, manje je više, fokusirajte se na to da biljke ostanu hidrirane i u hladovini, a velike poslove ostavite za hladnije dane', 'Niko nema vremena da zaliva ujutru' ... bili su samo neki od komentara ...

Autor: Iva Besarabić