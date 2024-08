LUCIFER JE STIGAO! GOREĆE NEBO I ZEMLJA: Danas počinje novi TOPLOTNI TALAS - Evo gde je jedino moguće OSVEŽENJE

Novi toplotni talas donosi tropske noći i ekstremne vrućine

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, posle podne uz promenljivu oblačnost, osim na istoku i jugoistoku zemlje, dok se ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom očekuje na severozapadu, jugozapadu i jugu Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab, promenljiv vetar, posle podne slab do umeren severozapadni, dok će temperature biti od 11 do 35 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, posle podne uz promenljivu oblačnost, vetar slab, promenljiv, posle podne slab severozapadni, a najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena.

RHMZ upozorava da od danas počinje novi toplotni talas koji će doneti temperature u četvrtak i petak od 32 do 35 stepeni, za vikend i u ponedeljak od 32 do 37, a od narednog utorka od 35 do 40 stepeni.

Meteorolog Ivan Ristić najavio je priliv toplog vazduha i za "Blic" rekao da od srede, odnosno od danas, sledi niz dana sa porastom temperature, ne samo u Srbiji, već u većem delu Evrope, i da oko sredine avgusta očekuje pik toplotnog talasa sa maksimumom od 37, ponegde i do 40 stepeni Celzijusa. Veći deo sledeće nedelje biće od 36 do 40 stepeni u celoj Srbiji.

- Pred Preobraženje postoje naznake za blago osveženje, ali će se toplo vreme nastaviti uz tropske noći i dnevne maksimume od preko 35 stepeni, oko 37 do 40 stepeni. Nama se približava toplotni talas "Lucifer" koji će povećati temperature za 8 do 10 stepeni – kaže Ristić.

Očekuje da bude toplo kao u julu, ali napominje da postoje izgledi novi toplotni talas bude još topliji talas i da ponegde živa u termometru ode i na više od 40 stepeni, a i pad temperature u drugoj polovini avgusta neće biti drastičan.

Autor: Dubravka Bošković