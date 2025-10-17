Omekšivač slabo miriše? Jedna greška je kriva za sve, a mnogi je prave kada peru veš

Evo kako možete da produžite lep miris veša.

Da bi se miris omekšivača osetio danima nakon pranja, ključno je da ne prepunite mašinu za veš i da koristite tačno propisanu dozu omekšivača. Previše veša sprečava ravnomerno raspoređivanje tečnosti, dok višak omekšivača može zagušiti vlakna tkanine i paradoksalno – oslabiti miris. Uz to, redovno čišćenje mašine je neophodno kako se zaostale nečistoće ne bi mešale sa svežim mirisom.

Da li stavljate previše veša u bubanj?

Jedna od najčešćih grešaka zbog kojih veš ne miriše intenzivno jeste pretrpavanje mašine. Kada je bubanj prepun, odeća nema dovoljno prostora da se slobodno kreće, što znači da voda i omekšivač ne mogu da prodru do svakog komada podjednako. Rezultat je veš koji je na nekim mestima opran dobro, a na drugima jedva da je „osetio“ omekšivač. Uvek ostavite bar širinu dlana slobodnog prostora na vrhu bubnja – to je jednostavno pravilo koje donosi veliku razliku.

Više omekšivača ne znači i duži miris

Mnogi misle da će udvostručavanje doze omekšivača rezultirati dvostruko jačim mirisom, ali istina je potpuno drugačija. Višak omekšivača se ne ispira dobro, taloži se na tkanini i stvara sloj koji sprečava da odeća upije vodu i miris. Umesto baršunaste mekoće, dobijate veš koji je na dodir pomalo lepljiv, a miris je slab ili ga uopšte nema. Zato uvek pažljivo pročitajte uputstvo na pakovanju i koristite mernu čašicu.

Kada ste poslednji put očistili mašinu?

Čak i ako sve radite kako treba, prljava mašina može sabotirati sav vaš trud. Vremenom se u pregradi za deterdžent, gumi na vratima i unutar bubnja nakupljaju ostaci praška, omekšivača, prljavštine i buđi. Ove naslage ne samo da izazivaju neprijatne mirise, već mogu i neutralisati miris omekšivača koji dodate. Jednom mesečno pokrenite prazan ciklus pranja na najvišoj temperaturi, dodajući šolju belog sirćeta ili sode bikarbone kako biste očistili i dezinfikovali mašinu.

Ne zaboravite i na pravilno sušenje

Način na koji sušite veš takođe igra veliku ulogu. Ne ostavljajte mokar veš u mašini dugo nakon završenog ciklusa, jer će se brzo razviti neprijatan miris vlage i buđi. Najbolje je da veš odmah izvadite i prostrete ga. Ako je moguće, sušite ga na svežem vazduhu, jer prirodna cirkulacija vazduha pomaže da se miris sačuva. Izbegavajte predugo sušenje na jakom suncu ili u mašini za sušenje na visokoj temperaturi, jer toplota može „ispariti“ mirisne note.

