AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Ovaj ukras na vašem stolu je izvor bede i gubitka novca: Nije vam čak ni potreban

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Može da dovede do gubitka novca.

Mnogi od nas imaju naviku da stavljaju zaštitno staklo na stolove, bilo da se radi o trpezarijskom ili klub stolu u dnevnoj sobi.

To je navika još iz stare Jugoslavije, gde su domaćice verovale da staklo šiti površinu stola. I, da, tu ima logike, jer su neki od tih stolova trajali i po deceniju- dve.

A šta kaže feng shui?

Ipak, Kinezi nisu saglasni sa ovim našim „običajem“. Kao prvo, oni veruju da stvari kući treba često menjati. Posebno stare stvari treba zameniti novim.

Oni veruju da staklo na stolu odnosi prihod jer je staklo element voda i samim time, prihod i finansije se odlivaju.

Dakle, pored toga što se smatra da je staklo demode, sad znate da vam negativno utiče i na finansije i na protok novca.

Iako zaštitno staklo štiti sto od ogrebotina i oštećenja, kineska filozofija sugeriše da ono može negativno uticati i na finansije te protok u domu. Element vode, koji staklo simbolizuje, navodno “odnosi prihod”. To znači da dugoročno može doprineti gubitku novca. Dakle, pored estetskih i praktičnih razloga, možda je vredno razmisliti o uklanjanju stakla. Dopustite da vaš sto i prostor „dišu“ – a uz to i da vaša finansijska energija ostane netaknuta.

Autor: Marija Radić

#Feng šui

#Novac

#Običaj

#Sto

#beda

#staklo

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Ove stvari o jabukovom sirćetu vam niko nije rekao: Nije dobro da ga preterano pijete, OVO je razlog

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Teodora odvela Bebicu na skidanje stomaka! Pogledajte kakvog smo ga zatekli na lekarskom stolu (FOTO)

Društvo

Ovaj uređaj troši najviše struje u vašem domu: Jednim trikom prepolovićete račun

Lifestyle

TIHI UBICA U SNU: Podmukla bolest uništava srce i mozak - 7 znakova koje NE SMETE ignorisati

Društvo

Ako koristite kotao ili regulator za radijator za grejanje, ovo je temperatura na koju bi trebalo da ga držite: Uštedećete silne pare

Zadruga

MILJANA GRCA U SUZAMA: Darjan joj otkrio potresne reči koje je izgovorio na OČEVOJ SAHRANI! (VIDEO)