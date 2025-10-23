Ako koristite kotao ili regulator za radijator za grejanje, ovo je temperatura na koju bi trebalo da ga držite: Uštedećete silne pare

Nedavno je objavljen koristan savet za vlasnike kuća i stanova koji žele da smanje troškove grejanja bez gubitka komfora. Prema stručnjacima, postavljanje vaše centralne grejalice na temperaturu od 60 stepeni može vam pomoći da uštedite značajnu količinu novca tokom grejne sezone.

Ova temperatura je optimalna za većinu modernih kondenzacionih kotlova. Uređaji koji rade na višim temperaturama (oko 70–80°C) troše više energije, dok niže temperature mogu smanjiti efikasnost grejanja.

Zima dolazi, a dok svi pale grejanje, vi u 17:30 učinite jedno: Računi će odmah biti manji!

Ako se radijator zagreva samo na vrhu - uradite OVO i u roku od pola minuta počeće da greje kako treba

Postavljanjem kotla na 60 stepeni omogućava se efikasno sagorevanje goriva, što rezultira manjim potrošnjom energije i nižim računima za grejanje.

Dodatni saveti za uštedu energije

Redovno održavanje kotla: Osigurajte da vaš kotao bude redovno servisiran kako bi radio sa maksimalnom efikasnošću.

Izolacija prostora: Dobar sloj izolacije može značajno smanjiti potrebu za grejanjem.

Korišćenje termostata: Postavljanje termostata na optimalnu temperaturu može pomoći u održavanju konstantne temperature u prostoru.



Primenjivanjem ovih saveta, možete značajno smanjiti svoje troškove grejanja i doprineti očuvanju životne sredine.

Autor: D.Bošković