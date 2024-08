Udar na džep: Zbog ovoga vaš automobil troši više goriva

Cene goriva neprestano rastu, pa je zato dobro znati svaki mogući trik koji vam može pomoći da uštedite novac.

Da bi bili uspešni u toj misiji štednje, potrebno je da utvrdite šta vam troši najviše goriva. Da li je to stil vožnje, neispravnost na vozilu ili neadekvatno održavanje vozila?

Posavetujte se sa profesionalcem

Postoji niz faktora koji mogu izazvati povećanu potrošnju goriva, a bilo bi dobro da se konsultujete sa servisom o problemima koji mogu nastati na vozilu.

Pre ozbiljnije analize nastalih problema, treba proveriti da li su svi servisni radovi redovno obavljeni, jer i neredovno održavanje može uticati na potrošnju goriva, pa je preporučljivo promeniti: motorno ulje i filter ulja, filter vazduha motora, filter goriva, svećice ili neispravni grejači motora kod dizel motora, ulje za automatski menjač, postoje i druge neophodne radnje koje proizvođač planira za tu marku i model vozila.

Uslovi koji utiču na vožnju

Do povećane potrošnje goriva može doći i zbog uslova vožnje: stani kreni vožnja- poput gradske vožnje, kratke vožnje do pet kilometara sa vremenskim kašnjenjem do sledećeg startovanja od 3 do 8 sati (uvek hladan motor) mogu povećati potrošnju do 50 odsto od navedenih podataka, teški putevi- makadam i brda, loša infrastruktura, hladnije okruženje u kome se vozilo nalazi, dodatna masa- puno vozilo putnika i prtljaga plus prikolica, povećanje otpora vazduha tokom kretanja vozila zbog krovnih nosača sa kutijama ili biciklima – svi ovi dodaci će povećati potrošnju goriva.

Neadekvatan stil vožnje može najviše da utiče na povećanu potrošnju goriva, a kod novijih vozila od pomoći su razne asistencije koje signaliziraju kada je idealno promeniti stepen prenosa u odnosu na brzinu vozila i broj obrtaja motora.

Generalno, ikone za prelazak na višu ili nižu brzinu pojavljuju se na instrument tabli.

Eko vožnja

Takođe, kod novijih generacija vozila moguće je koristiti Eko dugme, nakon čega se oseća da motor sporije ubrzava i, u zavisnosti od opreme, kada se vozilo zaustavi, može samostalno da ugasi motor startovanjem.

Naravno, tu je i ekološka vožnja, kojom možete sami, svojim stilom vožnje, uticati na potrošnju.

Otvorena vožnja i odlazak na dugo putovanje i potrošnja koju ćete ostvariti najbolji su pokazatelji da li je sa vozilom sve u redu.

Ako je potrošnja u proseku sa ranijim merili, sa vozilom je sve u redu. Ako ne, povećava se verovatnoća problema koji morate da istražite, piše Revija HAK.



Autor: Jovana Nerić