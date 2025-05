RAT ZBOG ŽENE: Puklo prijateljstvo Matore i Gastoza, on tvrdi da Jovana nikad nije bila sa Ružicom, pa nastao najveći CIRKUS do sad (VIDEO)

Haos u najavi!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću.

- Sada mi je najjasniji Osman Karić. Mislim da je Osman baš na ovo mislio. Video je da nema efekta ono što vi nama prenostite, pa je poslao Krleta. Njegov izbor omiljene osobe je bravi rijaliti potez, a njenu rekaciju smo videli. Anđela ima emocije ili je zaljubljena u letos u Stefana koji je zauzet. Ako se meni dopada Slađa, ja ću pozvati Đoleta da pijemo kafu, ali ću napisati u poruci da povede Slađu. Sve vreme je zaljubljena. Ako je Karić znao, razumeo bih da krije džentlmentski. To je šmekerski. Poenta je da je Anđela sve vreme znala, pa nije ulazila u duele sa Karićem. A Gastoz buljavi majmun je takođe sve znao, pa igraju dogovoreno. Osman ne igra rijaliti sa svojim sinom, nego vidi da mu se radi o glavi - rekao je Ivan.

- Meni ta poruka nije dokaz da ste imali se*s. Direktno to kažem, ne aludiram. Nit mislim da je on lud, nit mislim da je ona luda,a niti mislim da mi to do sad ne bi saznali. Konkretno pričam o blaćenju nekoga ko ima 25 godina - rekao je Marko.

- Da smo se muvali, mi bi se smuvali - rekao je Karić.

- Imamo njegovog tatu koji kaže da mi ništa ne bi falilo da budem sa njim, aon ima devojku, a onda imamo Krleta koji izbacuje prepiske koje nemaju veze sa životom. Nikad nisam izbacila nečije prepiske. Rekla sam da treba da bude sram i njega i bilo kog drugog roditelja. Neću da se svađam sa nečijim roditeljima, to mi ne priliči. Neću se spuštati na to, neću se baviti time. Nikad neće biti preokret. Hvala Stefanu još jednom - rekla je Anđela.

- Smatram da je Matora rekla Stefani sve ovo. Ona je i te kako lukava i namazana. Videli smo kakav animozitet ima prema Gastozu zbog Ružice. Nju ne može da prežali, pa je udarila na Anđelu i Gastoza. Čime se bavi Osman Karić? Kontradiktnornost je u punoj snazi. Ne može da se usaglasi sa svojim mislima i izjavama. Da se njegov otac bavi sinovim se*sualnim kombinacijama. Baca mrlju na sina koji je u vezi i na devojku koja mu nikad ništa nije uradila. Verujem da nikad nije bila sa njim. Stojim pri tom da ima neke pretenzije ka Anđeli.Ona mu je tiha patnja, osoba koju nije mogao da osvoji. Manekenski je građena, to je njegov tip devojke. Sebi je stavio autogol a pokušao je Gastozu da utera gol. Anđela je imala čudnjikavu rekaciju kad je izabrana za omiljenu, ali mislim da je to zbog šoka. Zašto ga ne od*ebeš ako gazi tvoju vezu? Očekivao sam da ćeš se distancirati. Sad ne bi valjalo šta god da uradi jer su Osman i njegovi drugari bacili mrlju na ovaj odnos. Trebala je na početku - rekao je Uroš.

- Ja nemam nikoga ko stoji iza mene. Moraću da zaposlim par ljudi da vode spoljne ratove, ja ne mogu to sama - rekla je Anđela.

- Ponizio je Anđelu, ali je ponizio i Andreu. Ne znam šta je sa čovekom više. Vidim da i njemu momku nije dobro. Nije ni kriv, ni dužan da to trpi. Na osnovu srca i jednog smajlija se pravi bauk. Samo nek ti čiste salonke, ovi klošari, ja ti verujem. Psi laju, a karavani prolaze. Ne mislim da je bilo nešto između njih. Rekla bi mi da jeste. Za Matoru više nemam šta da kežem, evo sad je tu i Ružica - rekao je Gastoz.

- A šta ti ne znaš da sam bila sa Ružicom u vezi? - skočila je Matora.

- Niste bile zajedno. Ti si sve radila pogrešno. - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić