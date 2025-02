Ovaj prizor bi Gastoza doveo do ludila: Anđela udružila snage sa Karićem i Đedovićem, pa žestoko oplela po njemu! (VIDEO)

Haos u najavi!

Stefan Karić došao je do rehabilitacije gde su bili Marko Đedović i Anđela Đuričić, pa je sa njima prokomentarisao haos koji je imala sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Haos je bio tamo zbog tebe, složili se Marinkovići - rekao je Đedović.

- Anđela, iskreno, ja sam juče malo preterao. Ne treba da te provlačim u sukobu sa Gastozom. Moje je da li ću ja to da kažem - govorio je Karić.

- On je rekao da si ti mene ponizio, jeste tako ispalo. On je sad opet pričao o tome na sastanku, okej imate sukob, ali ne mora da provlači - dodala je Anđela.

- Ja nisam hteo juče da komentarišem i pokušao sam da ne kažem kako je meni to izgledalo. On je počeo da mi se krevelji iz čista mira. Onda sam pitao Anđelu da to uporedi. Ti si rekla da bi grublje komentarisala da je to recimo bio Luka. Nisi promenila mišljenje. Ona je rekla da hoće da opravda neke stvari, a da on jede čips - govorio je Stefan.

- Na kraju se on raspravljao sa tobom i došlo je pravo stanje, a ja sam jela čips. Ja znam da nije imao lošu nameru, posle 10 sekundi me je zagrlio - dodala je Anđela.

- Meni ono iskreno nije bio refleks. Gurnuo je jednom, pa drugom rukom. To je bio bes. Malo je čudno za moje komentare ako se šalio, zašto se svađao? - rekao je Karić.

- Je l' ste imali neke zajedničke bivše? - pitao je Marko.

- Ne verujem. Ja sam znao Naidu, ali nikad nisam bio sa njom. Zorica je bila sa mojim najboljim drugom, nemam pojma. Nije trebalo da kažem ono za zube, ne moraš nikad više da mi se obratiš. Legao sam u krevet i razmišljam da li je moguće da sam ja postao toliko kvaran - odgovorio je Karić.

- Obostrano ste me ponizili zbog vašeg sukoba. Ja želim da vaše sukobe vi rešavate - dodala je Anđela.

- On meni treba sa strane da kaže da je to zaj*bancija, a on se sa mnom svađa zbog toga. On hoće da nas posvađa, a Anđela i ja nemamo nikakvu komunikaciju. Od čega da nas rastavlja? - govorio je Stefan Karić.

Autor: A. Nikolić