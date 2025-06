Izblamirao se do kraja: Anđela pogazila obećanje, pa sa Đedovićem oplela po Gastozu! (VIDEO)

Trač partija!

Marko Đedović i Anđela Đuričić za vreme emisije "Pitanja novinara" pričali su o Nenadu Marinkoviću Gastozu. Oni su se u razgovoru dotakli Anđeline pretnje Gastozu, a Marko misli da se on samo ukanalio prizanjem da se prvo smuvao sa njom, a onda je pitao da li je bila sa Pavlom Jovanovićem.

- Ja da sam imala nameru... - govorila je Anđela.

- On se usr*o nečeg drugog - rekao je Marko.

- Ja sam to rekla u sekundi, pa sam se ugrizla za jezik. Ja nisam ni čula da je on to rekao - govorila je Anđela.

- Sve pada u vodu. Sad njega to dokazano nije interesovalo i izblamirao se do kraja jer to što je rekao je sve pokazalo. Ti nisi pokazala da ga nisi volela, a on... - pričao je Đedović.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić