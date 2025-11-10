Nova sezona, novi stil: počelo je međusezonsko sniženje u XYZ Fashion Store-u

AKTUELNO

Nova sezona donosi priliku da osvežite svoj garderober i iznova pronađete svoj stil među aktuelnim trendovima za jesen/zimu. U XYZ Fashion Store-u, BOGGI Milano i Maje radnjama je počelo međusezonsko sniženje, a popusti od 15% do 30% važe na pažljivo odabrane komade iz kolekcija premium brendova.

Kupce u radnjama u Galeriji Beograd i BIG Fashion-u Novi Sad, kao i online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije, očekuje bogata selekcija komada koji spajaju kvalitet, prepoznatljiv dizajn i aktuelne trendove.

Foto: Promo

Ljubitelji sofisticiranog stila mogu pronaći inspiraciju u komadima brendova Sandro, Maje, BOSS, Ralph Lauren, Boggi Milano, Marc Jacobs i drugih vodećih imena svetske mode, a među izdvojenim artiklima obuhvaćenim MSS ponudom, su Diesel farmerkeMaje topMaje brodariceMichael Kors torba, Sandro trench mantil, Incotex pantaloneAntony Morato patikeArmani Exchange polo majica, Boggi Milano sako i Michael Kors muška torba, koji zajedno predstavljaju savršenu inspiraciju za jesenje kombinacije.

Akcija počinje 6. novembra, i sada je pravi trenutak da pronađete komade koji će obeležiti vašu modnu sezonu.

Napomena: Akcija se ne odnosi na brendove Coach, Falke, Longchamp, Etro i UGG.

