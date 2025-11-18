Armani Exchange oživeo noćni život Beograda: Klub Kult pulsirao u ritmu mode i muzike

Beograd je ovog vikenda doživeo jedinstveni spoj mode, muzike i urbane energije zahvaljujući ekskluzivnom partnerstvu između brenda Armani Exchange i čuvenog underground kluba Kult.

Noć je donela iskustvo koje je prevazišlo granice klasične žurke – postala je prostor u kojem su se stil, ritam i individualnost spojili u jedno.

Prostor kluba bio je transformisan u vibrantni svet brenda: snažan vizuelni identitet, interaktivni elementi i pažljivo odabrana muzička postava kreirali su atmosferu koja je osvojila sve prisutne. Na sceni su nastupili SEPP & NU ZAU iz Rumunije, uz podršku lokalnih DJ-eva CVTKVC, Zgonja i KidEye, dok su influenseri i javne ličnosti poput Fillari, Antonine Lončarević, Nađe Popivode, Mile Stajkovac, Sashe Dimelo, Vladimira Gašića i Alekse Todorovića, zajedno sa predstavnicima medija iz Vogue Adria, BURO, Journal, DSCENE i drugih, dodatno podigli energiju večeri.

Ambijent kluba obogaćen je vizuelnim elementima karakterističnim za Armani Exchange – od 3D brendinga na baru i neonskog natpisa “NYC.MILAN.BELGRADE.EVERYWHERE” na danceflooru, do animacija na LED ekranima i lightboxa na DJ pultu. Pažljivo osmišljeni detalji, poput stikera na ogledalima, VIP narukvica i welcome pića sa brendiranim ledom, dodatno su istakli sinergiju urbanog stila i sofisticiranog klupskog iskustva.

Događaj je u potpunosti odražavao filozofiju brenda: povezivanje mode, muzike i kulture kroz autentične i izražajne trenutke. Posetioci su imali priliku da dožive kako brend i klub Kult zajedno oblikuju novo urbano poglavlje Beograda, spajajući underground energiju sa savremenim vizuelnim identitetom i globalnim duhom.

U duhu te sinergije, nova kolekcija Armani Exchange donosi prepoznatljiv spoj modernog dizajna i dinamične urbane estetike, savršene za one koji žive ritmom grada. Kolekcija je dostupna u svim Fashion&Friends radnjama širom Srbije, kao i monobrend radnji u Galeriji u Beogradu, online na fashionandfriends.com, kao i na mobilnoj aplikaciji.

Sledeći događaj zakazan je za 29. novembar, kada će nastupiti beogradski dvojac Nikola Pap & Mark Aasgier. Sve informacije o programu i ulaznicama dostupne su na zvaničnom profilu kluba Kult.

Autor: Pink.rs