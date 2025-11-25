Stvari koje nikako ne smete da držite u spavaćoj sobi: Feng šui otkriva kako da imate miran san

Spavaća soba je mesto gde punimo baterije, opuštamo se i osluškujemo sopstvenu energiju. Međutim, mnogi nesvesno dopuštaju da određeni predmeti u prostoru stvaraju napetost, blokiraju protok energije i utiču na kvalitet sna i emocionalnu stabilnost.

Prema feng šui učenjima, ali i praktičnim iskustvima stručnjaka za uređenje enterijera, energija prostora direktno utiče na raspoloženje i svakodnevni život.

Voda koja curi ili stoji u mestu: Kako može da otera pozitivnu energiju iz sobe?

Slavina koja kaplje, stajaća voda u vazama ili akvarijum čija pumpa ne radi, prema feng šuiju, simbolizuju stalni gubitak energije. Čak i mala kapljica može u simboličkom smislu “ispirati” mir, stabilnost i fokus iz vašeg života.

Ako želite da energija teče, vodene predmete držite van spavaće sobe ili redovno održavajte i pokrećite vodu u njima.

Pocepane jastučnice, stara posteljina i nered: Male stvari koje uništavaju vaš mir

Pocepane ili izlizane jastučnice i posteljina šalju nesvesnu poruku nereda i neurednosti, što može izazvati napetost i otežati opuštanje. Stari ili prljavi materijali simbolizuju energiju koja stagnira i zadržava negativne obrasce.

Slično važi i za nered — gomile odeće, papire i nepotrebne sitnice na krevetu ili noćnom stočiću mogu blokirati protok pozitivne energije i stvoriti osećaj haosa. Red, čistoća i svežina u spavaćoj sobi neophodni su za kvalitetan odmor i unutrašnji mir.

Stare fotografije drže energiju prošlosti: Kako da ne opterećuju prostor?

Stare fotografije iz prošlih perioda, posebno one koje podsećaju na stresne ili emotivno teške trenutke, mogu u spavaćoj sobi delovati kao “energetski teret”. Umesto da prostor inspirišu i raduju, one zadržavaju stare emocije i uspomene, blokirajući protok pozitivne energije i otežavajući opuštanje.

Feng šui stručnjaci savetuju da fotografije koje izazivaju nelagodnost premestite u druge delove stana, a u spavaću sobu držite samo one koje vas ispunjavaju srećom i mirom — trenutke ljubavi, radosti i pozitivne energije. Na taj način vaš prostor postaje svetlo, prijatno i inspirativno utočište za odmor i san.



Autor: Jovana Nerić