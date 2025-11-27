Crni petak u Šafranu uz neponovljive popuste: Prvi par povljniji za 20, drugi za 40 odsto, a neki modeli i upola jeftiniji

Pred nama je najuzbudljiviji šoping period u godini, a kompanija Šafran pripremila je ponudu kakva se retko viđa.

Povodom Crnog petka, svi ljubitelji moderne i kvalitetne obuće mogu da očekuju do 50 odsto uštede na kompletan asortiman u svim Šafran prodavnicama širom Srbije, kao i u online prodavnici.

Ovogodišnja akcija donosi jednostavan i izuzetno povoljan model kupovine:

- 20 odsto popusta na prvi izabrani artikal,

- 40 odsto popusta na drugi artikal, koji je po ceni niži od prvog.

Ovaj sistem omogućava kupcima da se počaste kvalitetnom obućom, ali i da dodatno uštede prilikom kupovine druge, jeftinije kombinacije – idealno za one koji žele da obnove svoju kolekciju obuće ili da kupe više pari po znatno nižim cenama.

Ponuda važi na sve kategorije obuće

Šafran je i ove godine uključio kompletan asortiman, bez izuzetaka. U ponudi se nalaze:

- moderna ženska obuća – čizme, gležnjače, čizme preko kolena, elegantne cipele, baletanke, mokasine;

- muška kolekcija – patike, duboke cipele, casual modeli, elegantna obuća za poslovne prilike;

- kvalitetna dečija obuća – udobni modeli za školu, slobodno vreme i hladnije dane.

Svaki par iz Šafran kolekcije karakteriše pažljivo biran materijal, udobnost i funkcionalnost, ali i stil usklađen sa aktuelnim modnim trendovima. Upravo zato su sezonske akcije, a naročito Crni petak, savršena prilika da se kvalitetna obuća nabavi po značajno nižoj ceni.

Zašto je ovogodišnji Crni petak posebno povoljan?

Popusti do 50 odsto predstavljaju jednu od najatraktivnijih ponuda koje Šafran tradicionalno priprema. Kombinacija 20 odsto na prvi i 40 odsto na drugi, jeftiniji artikal omogućava kupcima da naprave idealan par kupovina – bilo da je reč o praktičnim modelima za svakodnevnu upotrebu ili o elegantnoj obući za posebne prilike.

Osim toga, kupovina tokom Crnog petka odlična je prilika za predprazničnu nabavku poklona, naročito zato što kupci često pronalaze modele koji su do tada bili izvan planiranog budžeta.

Gde i kada iskoristiti popust

Crni petak u Šafran obući traje ograničeno vreme, a popusti važe u:

- svim maloprodajnim objektima Šafran obuće,

- online prodavnici, uz iste pogodnosti i bez gužvi.

Kupcima se savetuje da poranče, jer se najtraženiji modeli i brojevi brzo rasprodaju.

Šafran obuća – pouzdan izbor za svaki korak

Kao domaći brend sa dugogodišnjom tradicijom, Šafran obuća ostaje posvećena kvalitetu, udobnosti i modernom dizajnu. Crni petak je još jedna prilika da se kupcima zahvali na poverenju i pruži im mogućnost da uživaju u vrhunskoj obući po cenama koje su pristupačne svima.

Iskoristite jedinstvene popuste do 50 odsto i pronađite svoj savršen par – samo tokom Crnog petka u Šafran obući.

Autor: S.M.