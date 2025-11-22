TEHNOMANIJA – Crni Petak FINALE od 20. do 30. novembra!

U Tehnomaniji počinje Crni Petak FINALE period velikih popusta koji od 20. do 30. novembra donosi specijalne cene na najtraženije uređaje u svim radnjama i na sajtu tehnomanija.rs. Nakon što je čitav novembar bio ispunjen specijalnim ponudama, finalna nedelja donosi još snažnije popuste i idealnu priliku za veliku uštedu.

Kupci će u ponudi pronaći vrhunske televizore iz više premium kategorija. LG Smart TV od 65” po ceni od 72.999 RSD i Philips 65” model za 59.999 RSD donose odlično iskustvo gledanja, dok Haier Smart TV od 55” za 54.999 RSD nudi moderan dizajn, napredne funkcije i odličan odnos cene i performansi, što ga čini jednim od najtraženijih modela u svojoj klasi.

Segment mobilne telefonije obeležavaju snažni modeli poput Samsung A36 5G za 29.999 RSD i Xiaomi Redmi Note 14 Pro za 27.999 RSD, dok u kategoriji bele tehnike dominiraju LG kombinovani frižider za 59.999 RSD, Candy mašina za pranje i sušenje za 49.999 RSD i Haier sušara za 69.999 RSD. Posebnu pažnju privlače i kućni aparati, kao što su Bosch ugradna rerna za 39.999 RSD, Bosch štapni usisivač za 32.999 RSD, Tefal parna stanica za 10.999 RSD i Philips espresso aparat za 74.999 RSD.

Uz odlične cene, Tehnomanija kupcima nudi i posebne pogodnosti plaćanja. U radnjama su dostupni povoljni Adikko krediti, Raiffeisen banka omogućava online kupovinu na rate bez kamate, online kredit bez odlaska u banku dok Banka Poštanska štedionica omogućava kupovinu Dina karticom na do 12 rata bez kamate i bez učešća.

Crni Petak FINALE donosi poslednju i najjaču šansu ove godine da kupci pronađu idealne uređaje po odličnim cenama uz sigurnu kupovinu, fleksibilne načine plaćanja i brzu isporuku.

Autor: S.M.