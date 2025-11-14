22. novembra 3 znaka ulaze u srećan period: Sunce će zgaziti u Strelca

Sunce, planeta vitalnosti, ulazi u Strelca 22. novembra, čime ujedno i počinje sezona ovog vatrenog znaka. Sunce u Strelcu donosi optimizam i srećan period za Strelčeve, Lavove i Ovnove.

Sunce u Strelcu donosi period optimizma, rasta i ekspanzije, kada se duh traži smisao, avanturu i istinu. Energija ovog znaka budi želju da se ide dalje, bilo kroz putovanja, učenje, duhovni razvoj ili nova iskustva koja šire horizonte.

Život kao veliko putovanje

Ljudi postaju otvoreniji, direktniji i spremniji da rizikuju, a oseća se i potreba za slobodom, iskrenošću i vedrinom.

Strelac traži veru, ne samo u Boga ili sudbinu, već i u sebe, u mogućnost da se sve što se događa odvija s razlogom. Zbog toga Sunce u ovom znaku donosi lakoću, ali i potrebu da se stvari sagledaju iz više perspektive. Reči i ideje imaju veliku snagu, pa je važno da pazimo da entuzijazam ne preraste u fanatizam ili prenaglašenu samouverenost.

Ovo je vreme kada se veruje u čuda, kada se srce širi jer Sunce u Strelcu podseća da je život avantura koja se najviše nagrađuje hrabrošću i iskrenošću.

Sunce u Strelcu najbolje mogu da iskoriste Strelčevi, Lavovi i Ovnovi.

STRELAC

Pozitivan period koji donosi srećne vesti, mogućnost ličnog napretka i uspeha na svim poljima. Svaka vaša inicijativa može da donese dobre rezultate. Idealan period za daleka putovanja.

LAV

Sunce u petom polju donosi vam lep period za ljubav. Vaši kreativni potencijali će biti naglašeni. Mogućnost poznanstva sa osobom iz inostranstva.

OVAN

Sunce u Strelcu ukazuje da ćete verovatno isplanirati putovanje. Bilo kakva promena ambijenta će biti pravi izbor u sezoni Strelca.

Autor: A.A.