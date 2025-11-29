ChatGPT postao priručnik roditeljima za vaspitanje dece – a to je opasno

Kako piše "USA Today", savete za vaspitanje dece roditelji sve više traže od ChatGPT-a, a kakve će to posledice da ima na decu (ali i roditelje) još je rano da se utvrdi.

Godinama unazad novopečeni roditelji su savete za vaspitanje dece tražili od svojih roditelja ili prijatelja koji imaju decu. No, s razvojem tehnologije sve se promenilo.

Prvo je glavna adresa za traženje saveta bio forum, potom Gugl, društvene mreže, a u poslednje vreme to je postala veštačka inteligencija, odnosno čatboti, poput ChatGPT-a.

Kako piše "USA Today", savete za vaspitanje dece roditelji sve više traže od ChatGPT-a, a kakve će to posledice da ima na decu (ali i roditelje) još je rano da se utvrdi.

Već je ranije istraživanje iz 2024. godine otkrilo da roditelji više veruju ChatGPT-u nego zdrastvenim radnicima i, uprkos upozorenju da informacije koje ima čatbot mogu da budu pogrešne, oni smatraju da su te informacije pouzdane.

"USA Today" piše da se danas roditelji za savete "kako da se nose s problematičnim ponašanjima svoje dece" ili za medicinski savet, obraćaju upravo ChatGPT-u, umesto stručnjacima.

Osim toga, za roditelje je ChatGPT postao i dadilja koja će da zabavi decu tako što im čita priče za laku noć ili razgovara s njima i odgovara na njihova uporna pitanja.

Za stručnjake koji sve to posmatraju, takva promena je u ponašanju roditelja izuzetno alarmantna. Pogotovo jer ukazuje na to da su roditelji sve skloniji prebacivanju tereta roditeljske odgovornosti na veštačku inteligenciju.

Pedijatar Majkl Glazier iz "Bluebird Kids Healt" na Floridi je za "USA Today" istakao da, ako roditelji žele da koriste ChatGPT, moraju informacijama koje dobijaju da pristupe s posebnom pažnjom.

"To je alat, neverovatan je i postaje sveprisutniji", rekao je Glazier. "Nemojte da dopustite da to zameni kritičko razmišljanje... Za nas, kao roditelje, jako je bitno da se konsultujemo sa stručnjacima i da kritički posmatramo problem", kaže, te dodaje:

"Osim toga, stručnjaci upozoravaju da bi roditelji trebalo da budu svesni da sve što napišu ChatGPT-u više nije privatno. Samim tim ne bi trebalo da unose osetljive, lične podatke o svojoj deci i njihovim zdravstvenim problemima. Takođe, čatbot često daje odgovore koji roditelji žele da čuju, a koji u većini slučajeva nisu istiniti.

"Ukoliko žele da koriste čatbot kako bi dobili odgovor na neko pitanje, roditelji bi pre svega trebalo da nauče kako da postave pitanje - preciznost i objektivnost su bitni. I, naravno, te informacije bi trebalo da se provere - uglavnom, kod stručnih lica koja znaju malo više o datoj temi", zaključuje pedijatar.

Autor: S.M.