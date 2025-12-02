UGG muška kolekcija: Kultna udobnost prepoznatljiva na prvi korak

Muška kolekcija brenda UGG za jesen/zimu 2025. naslanja se na klasične modele po kojima je brend poznat, ali ih prilagođava svakodnevnom, savremenom nošenju. Ideja brenda je da kreira obuću koja izgleda dobro, a pritom je udobna i praktična za različite uslove, od grada do vikenda u prirodi.

Tasman Baxter

Tasman je jedan od trenutno najprepoznatljivijih UGG modela, nešto između kućne papuče i casual obuće za svaki dan. Tasman Baxter je specijalno izdanje ovog modela, napravljeno od brušene, antilop kože. Karakteristična UGG pletenica na ivici

napravljena je od recikliranih materijala i dodatno je prošivena kao znak izdržljivosti.

Unutra je mekana UGG postava i uložak, pa se model može nositi i na bosu nogu i uz čarape, bez gubitka udobnosti.

Classic Ultra Mini Weather Hybrid

Classic Ultra Mini Weather Hybrid je niža UGG čizma prilagođena kiši, snegu i hladnoći. Koža je vodootporna, a šavovi jaki kako vlaga ne bi prodirala unutra. Ugrađena kopča

sa učkurom pomaže da se čizma bolje zatvori oko članka i spreči ulazak snega i bljuzgavice. Đon je od lagane EVA pene, sa Spider Rubber® delovima koji poboljšavaju prijanjanje na klizavim podlogama. UGGplush™ postava obezbeđuje toplotu i udobnost čak i na temperaturama do -20 °C.

PeakMod Lowcut

PeakMod Lowcut je model za one koji vole da eksperimentišu sa stilom. Kaiš traka je podesiva i može potpuno da se skine, pa se model lako prilagođava različitim prilikama. Silueta je moderna, a kombinacija antilopa i laganog EVA đona daje sportsko-urbani izgled, uz to da obuća ostaje laka na nozi.

Modeli koje ćete obožavati

Heritage Utility plitke kožne patike sa masivnijim (chunky) đonom dobre su za hladne, suve dane i lako se kombinuju i uz opuštene i uz malo sređenije outfite. Neumel Hybrid duboke kožne cipele sa povišenim đonom daju jači vizuelni efekat, te mogu da budu centralni deo outfita ili da podignu jednostavniju kombinaciju.

Neumel Hybrid duboke i Heritage Utility plitke kožne patike

Brend UGG nastao je sedamdesetih godina na obali Kalifornije, kada je surfer Brian Smith odlučio da pravi obuću od ovčje kože koja pre svega pruža toplinu i udobnost. I danas se ta filozofija nastavlja kroz modele koji su dizajnirani da traju, budu prijatni za nošenje i daju osećaj doma, bez obzira gde se nalazite.

Mušku UGG kolekciju pronađite u svim Fashion&Friends radnjama u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Pančevu, Čačku, Šapcu i Nišu, online na fashionandfriends.com ili

mobilnoj aplikaciji.