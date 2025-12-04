Evo kad se kiti novogodišnja jelka: Veruje se da ovi datumi donose sreću i blagostanje

Jeste li već osetili tu divnu, toplu energiju praznika? Trenutak kada palimo lampice i ukrašavamo jelku uvek je magičan, ali veruje se da ta čarolija može biti i jača! Ezoterija tvrdi da kad se kiti novogodišnja jelka, datum koji izaberemo nije slučajan.

On je ključ za privlačenje sreće, ljubavi i blagostanja u naš dom tokom cele naredne godine.

Otkrijte koji dani u decembru donose posebnu, sudbonosnu energiju i izaberite svoj datum za ispunjenje želja!

Ovi datumi prizivaju sreću i blagostanje

Kada unesete jelku u dom, stvorite ritual. Prema verovanjima, ako ukrašavate na jedan od ovih pet datuma, aktiviraćete moćnu energiju koja vam je potrebna. Svaki dan nosi drugačiju nameru – izaberite onu koja vam je najvažnija: finansijski prosperitet, zdravlje ili zaštitu od zla!

18. decembar

Smatra se da ukrašavanje jelke na ovaj datum, uoči Svetog Nikole, privlači prosperitet i finansijsku stabilnost u kuću i život. Idealno je da pored jelke stavite neki poklončić za decu koji ćete naznačiti da je od Svetog Nikole. To će čitavoj atmosferi dati dodatni praznični karakter.

22. decembar

Ako ste umorni od životnih problema i nevolja, idealno bi bilo da jelku ukrasite baš 22. decembra. Oni koji veruju u ezoteriju kažu da će ovaj datum doneti zaštitu vama i porodici tokom čitave godine, piše Kurir.

24. decembar

Veruje se da ovog datuma treba da okite jelku oni ljudi koji imaju baštu i imanje koje obrađuju, jer će na taj način da privuku bogatu žetvu.

25. decembar

Ako jelku okitite baš na dan Hristovog rođenja po gregorijanskom kalendaru, tako ćete privući zdravlje, sreću i ljubav u svoj dom.

28. decembar

Veruje se da će oni ljudi koji jelku okite 28. decembra zaštititi kuću od zla. Dobro je ovog dana očitate molitvu za zdravlje čitave porodice.

Kako da sreća potraje celu godinu

Bilo da ste izabrali datum za novac, ljubav ili zaštitu, važno je da u kićenje unesete pozitivne misli. Kad se kiti novogodišnja jelka sa fokusom na sreću, vi stvarate magiju koja će trajati cele godine!

Ne čekajte pasivno da se želje ostvare; nastavite sa pozitivnom energijom i verujte da će vam jelka biti svetionik blagostanja do sledećeg decembra.

Autor: Marija Radić