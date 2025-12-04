5 pravila feng šuija koja će vam doneti novac: Evo na šta treba da usmerite pažnju

Vi možete stvoriti prostor u kojem energija slobodno protiče — i koja privlači bogatstvo. U nastavku donosimo 5 jasnih koraka iz Feng Shui-a koji mogu da transformišu Vaš dom — i otvore vaš potencijal da privučete novac.

1. Očistite prostor — nemojte papirićima blokirati energiju

Neuredan ambijent prema Feng Shui-u blokira protok pozitivne energije — što može da utiče i na Vašu finansijsku energiju.

Zato počnite od mesta gde vodite račune ili obavljate administrativne stvari — sto, fioke,police. Izbacite stare račune, rasklopite hrpu papira, oslobodite prostor da “energija prodiše”.

2. Pronađite svoj „kutak novca“ — ugao bogatstva

Prema principima Feng Shui-a, južno-istočni ugao stana je povezan sa prosperitetom i bogatstvom.

Očistite taj deo stana i posvetite mu pažnju — to može biti ugao sa policom, komodom ili čak kutak pored prozora.

3. Unesite žive elemente i simbole rasta

Sobne biljke sa zaobljenim listovima (koji “podsećaju” na novčiće) su simbol rasta i bogatstva.

Alternativa su i dekoracije u zlatnoj, zelenoj ili ljubičastoj boji — one po Feng Shui-u pojačavaju energiju obilja.

4. Dodajte element vode — simbol protoka i toka novca

Voda je, prema učenju Feng Shui-a, ključna za protok energije i bogatstva. Mala fontana, akvarijum ili dekoracija sa motivom vode u “kutak novca-u” može da pojača osećaj protoka i privuče novac.

Bitno je da voda bude čista — što simbolizuje čistu, neometanu energiju i tok prosperiteta.

5. Obezbedite jasan i uredan ulaz u stan — vrata koja pozdravljaju sreću

Ulazna vrata često predstavljaju mesto gde energija ulazi u Vaš dom. Ako je oko vrata nered, stare čizme, torbe ili haos — to može “zaustaviti” energiju bunta.

Držite ulaz urednim, svetlim i bez prepreka — po Feng Shui-u time pozivate bolji protok energije — i simbolično, novca i prosperiteta.

Kad unesete red, svetlost i život u specijalni ugao stana — biljka tiho šušti, voda tiho žubori u fontani, sunčevi zraci se lome u zlatnim i zelenim dekorima, osećate olakšanje, jasnoću, a podsvest Vam šapuće — ovo je prostor spreman da privlači bogatstvo.

Autor: Marija Radić