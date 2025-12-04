AKTUELNO

Ovaj predmet, kad je prazan, privlači bedu: Narodno verovanje otkriva kako da prevarite sreću

Izvor: Sensa/Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Nepravilno postavljen ili ostavljen prazan, on privlači nesreću i blokira protok sreće. A jednostavan trik može da promeni njegov uticaj i transformiše vaš dom.

Mnogi predmeti i predmeti za uređenje doma imali su svoju specifičnu energiju, a takođe se verovalo da nečinjenje određenih stvari može dovesti do loše sreće ili nesreće, prenosi Sensa.

Jedan od neupadljivih predmeta koje gotovo svi imaju u svom domu obdaren je energijom koju vredi razumeti. Ako sledite drevne rituale namenjene obezbeđivanju prosperiteta, ovo znanje vam može biti korisno.

Ovaj predmet u kući nikad ne sme biti prazan

Iako je vaza neophodna za izlaganje rezanog cveća koje ste dobili ili kupili, ona može biti izvor nesreće, siromaštva i praznine u životu.

Zvuči neverovatno? Bake su verovale da je sveže cveće u vazi poziv na život, dah svežine i radosti. Nažalost, većina ljudi, kada im rezano cveće uvene, baca ga, ostavljajući vazu praznu dok se ne ukaže druga prilika za sveže cveće. I tu dolazimo do suštine stvari: prema narodnom verovanju, vaza nikada ne sme da bude prazna, jer prazna vaza znači prazan novčanik, prazan život i praznu vezu. Srećom, postoje načini da pozovemo sreću, prosperitet i sreću u svoje živote kada nemamo šta da stavimo u vazu.

Uradite ovaj mali „ritual“ da biste privukli prosperitet

Jednostavno stavite nekoliko novčića u praznu vazu i vaš profit će se umnožiti i nikada vam ništa neće nedostajati. U prošlosti, domaćice bi sipale pirinač u vaze kako bi osigurale obilje i sreću za domaćinstvo. Šaka pirinča posuta po dnu posude dovoljna je da otera negativnu energiju.
Ako u vašem domu postoje prazne vaze, stavite na njihovo dno pirinač kako ne bi privlačile prazninu u vaš život. Svakako, to ne može da vam naškodi.

Autor: Marija Radić

