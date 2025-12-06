Perete kosu zimi kao leti? Evo zašto vam se to osveti već posle prve hladnoće

Zima svake godine menja potrebe naše kose. Sve ono što bez problema funkcioniše tokom proleća i leta, u hladnijem periodu često prestaje da daje rezultate. Kombinacija oštrog spoljnog vazduha, vetra i suvog, zagrejanog prostora u zatvorenom može brzo dovesti do isušivanja, elektriciteta i osetljivog vlasišta. Zato je važno prilagoditi rutinu pranja i nege već sa prvim padom temperature.

Prvi korak: Izaberite pravi šampon

Zimi je vlasište sklonije gubitku vlage, pa bi prvi izbor trebalo da bude blaži, hidratantni šampon. Formule bez agresivnih tenzida ili sa dodatkom prirodnih ulja i biljnih ekstrakata mogu ublažiti iritaciju i sprečiti perutanje.

Takođe, u ovom periodu nije potrebno preterivati sa pranjem. Kosa se sporije masti, pa većini dovoljno odgovara ritam od dva do tri pranja nedeljno. Nakon svakog pranja obavezno je korišćenje regeneratora, dok je jedna hranljiva maska nedeljno odličan dodatni korak za zaštitu dužine i vrhova.

Pazite na temperaturu vode

Iako prija, vruća voda dodatno isušuje kosu i vlasište. Pranje mlakom vodom je najbolja opcija, dok hladnije završno ispiranje pomaže da se kutikula zatvori, ostavljajući kosu sjajnijom i lakšom za oblikovanje.

Pametno korišćenje fena i toplote

Kako se kosa zimi sporije suši, često posežemo za fenom. Ipak, toplinske uređaje treba koristiti sa merom. Sušenje na nižoj temperaturi i nanošenje zaštite od toplote pre oblikovanja znatno smanjuju oštećenja. Pegle, prese i uvijači dodatno oduzimaju vlagu, pa ih treba koristiti što ređe.

Izlazak napolje sa mokrom kosom nikako nije preporučljiv, vlažne vlasi mnogo lakše pucaju na niskim temperaturama.

Zaštita od trenja i nega vlasišta

Kosa se zimi češće lomi i puca zbog trenja o šalove, jakne i kape. Zbog toga je dobra ideja birati kape sa mekšom podstavom koje sprečavaju elektrisanje i kidanje dlake.

Ne zaboravite ni na vlasište – suvoća i zatezanje su česte pritužbe u ovom periodu. Lagani tonici, serumi ili ulja koja ne otežavaju kosu mogu pomoći da se održi ravnoteža i smiri iritacija.

Doslednost je ključ

Zimska nega ne zahteva veliku promenu rutine, već samo nekoliko pažljivo odabranih koraka i malo više nežnosti prema kosi. Uz blagi šampon, hidratantnu negu, pametno korišćenje toplote i zaštitu od spoljnjih uslova, kosa može ostati zdrava, meka i negovana tokom cele zime.

