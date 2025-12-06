Ako vam je frižider postavljen u ovom položaju, novac će 'bežati' iz vašeg novčanika

Prema feng šuiju, vodite računa o postavljanju frižidera kako biste očuvali i poboljšali finansijsku stabilnost i prosperitet u svom domu.

Priča o postavljanju frižidera kao simboličnog prikaza sefa za novac ima svoje korene u konceptima feng šuija, drevne kineske veštine koja se bavi harmonizacijom prostora radi poboljšanja života i privlačenja pozitivne energije. Prema ovim principima, postoji posebna pažnja koja se pridaje mestu gde se smeštaju određeni aparati i nameštaj u domu, a frižider igra ulogu posebno važnu za prosperitet domaćinstva.

Prema feng šuiju, frižider je simbol sefa za novac. Kada postavite frižider tako da su mu vrata okrenuta prema ulaznim vratima ili kuhinjskim vratima, prema ovom učenju, šaljete energiju koja simbolizuje izbacivanje bogatstva iz doma. Drugim rečima, postavljanje frižidera na ovaj način može se tumačiti kao da otpuštate svoje finansijsko blagostanje.

Savetuje se da frižider bude postavljen na mestu gde mu vrata nisu direktno vidljiva kada ulazite u kuhinju ili prostoriju, čime se simbolično zadržava novac unutar doma. Ovi principi nisu nužno bazirani na naučnim dokazima, ali mnogi ljudi koji praktikuju feng šui veruju da ovi aranžmani mogu doprineti pozitivnoj energiji i prosperitetu u njihovim životima.

Autor: Jovana Nerić