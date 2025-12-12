Zaboravite na ispucalu i suvu kožu: Tri stvari koje garantuju savršeno hidrirane ruke i tokom zime

Kada temperature padnu i vazduh bude suv, ruke postaju najvidljiviji pokazatelj koliko je koži teško da zadrži vlagu. Dok se usne prve pobune, ruke vrlo brzo postaju grube, zategnute i osetljive na svaki dodir. Zimski period posebno je izazovan jer kombinacija hladnoće, vetra i suvog vazduha u zatvorenim prostorijama drastično iscrpljuje kožnu barijeru.

Zato šake zahtevaju dodatnu dozu pažnje i ritual koji će im vratiti mekoću, elastičnost i zdravi sjaj. Danas otkrivamo kako da postignete onaj osećaj „sveže nahranjene kože“, koji traje celog dana — čak i kada je napolju minus.

Kako se pravilno peru ruke tokom zime?

Možda deluje bezazleno, ali način na koji peremo ruke jedan je od ključnih faktora koji određuju njihovu mekoću. Iako je magično pustiti vrelu vodu čim uđemo u toplu prostoriju, to je zapravo najbrži put do isušivanja.

Prevruća voda narušava zaštitnu barijeru kože i uklanja prirodna ulja, zbog čega ruke postaju još suvlje i osetljivije. Bolja opcija je mlaka voda, u kombinaciji sa blagim sapunom koji neće dodatno isušiti kožu. Ako često koristite gelove za dezinfekciju, imajte na umu da alkohol u njima dodatno izvlači vlagu. Zato je važno da nakon svakog pranja — dok je koža još blago vlažna — odmah nanesete hidratantnu kremu koja će zadržati vlagu unutra.

Hidratacije nikad osta: Krema za ruke je vaš najbolji zimski saveznik

Zimi, hidratantna krema za ruke nije samo preporuka, već neophodnost. Većina nas ima bar jednu tubicu u torbi, na radnom stolu ili u kolima — a s razlogom. Kožna barijera tokom hladnih meseci brže slabi, pa se javljaju svrab, ljuskanje, iritacije, pa čak i ekcemi. Ako osećate da vaše ruke „nikako da se oporave“, možda je vreme da posegnete za formulama obogaćenim ceramidima, ureom, pantenolom ili hijaluronskom kiselinom.

Za ekstra negu, isprobajte noćne tretmane: nanesite bogat sloj kreme pre spavanja i pustite da radi dok vi odmarate — rezultat su mekše, zaglađenije ruke već ujutru.

Nežni piling i prava zaštita su dodatni koraci koji će vas dovesti do meke kože

Piling ruku često zanemarujemo, a on može biti pravi spas. Jednom nedeljno uklonite mrtve ćelije blagim pilingom, kako biste omogućili kremi da bolje prodre i regeneriše kožu. Važno je da birate formule koje neće dodatno iritirati kožu, naročito ako je već suva ili oštećena. Nakon pilinga, obavezno nanesite bogatu negu.

I konačno - rukavice. One nisu samo modni detalj, već prva linija odbrane od hladnoće, vetra i naglih temperaturnih razlika. Od elegantnih kožnih modela, preko popularnih driving rukavica, do zimskih verzija u vibrantnim bojama — pravi par rukavica može podići autfit i sačuvati vaše šake od zimske torture.



Autor: Jovana Nerić