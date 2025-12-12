AKTUELNO

Izbor vas odaje: Evo šta stvarno kafa koju pijete govori o vašoj ličnosti!

Espresso vođe, latte princeze i cappuccino romantici — saznajte kojoj ekipi pripadate.

Da li si ikada primetili da vaša omiljena kafa govori više o vama nego što mislite? Od mirne cappuccino ekipe do dramatičnih ljubitelja duplog espresa — evo šta vaš izbor otkriva o vašoj energiji, stilu života i malim tajnama koje ne pokazujete svakome.

ESPRESSO – ROĐENI LIDER

Ako naručujete klasičan espresso, u pitanju je osoba koja zna šta želi. Brza, direktna, praktična. Nema vremena za komplikacije, ni u šoljici ni u životu. Ljudi takvu osobu vide kao nekog čvrstog, odlučnog i pomalo misterioznog.Loša strana: Ponekad odmor i lagan tempo ne dolaze kao prva misao.

DOPPIO / DUPLI ESPRESSO – INTENZITET NA KVADRAT

Rođeni za multitasking. Često radite više stvari odjednom, a energija uvek je na vrhuncu. Osoba koja obožava izazove i pomalo uživa u adrenalinu.Mana: Osoba koja ne zna da kaže -Ne.

CAPPUCCINO – ROMANTIČNA DUŠA

Voljena od većine, kapućino ekipa je nežna, vesela i druželjubiva. Ima toplu energiju i lako osvaja ljude. Ti ljudi cene male rituale i vole udobnost.Upozorenje: Pazite da ljudi ne iskoriste vašu dobrotu.

LATTE – UVEK SREĐENA I CHIC

Ako birate latte, verovatno volite estetiku i nežne, kremaste trenutke. Uživanje je važno koliko i stil. Često ste ona osoba koju svi pitaju za savet — od estetike do ljubavi.Mana: Ponekad previše brinete šta drugi misle.

Foto: Pixabay.com

MAKIJATO – PRAKTIČNA PERFEKCIONISTKINJA

Želite balans: malo mleka, ali da se zna da je kafa glavna. Takve ste i u životu — organizovani, precizni i uvek smireni.Mana: lako se razočarate kad stvari nisu urađene kako treba.

AMERICANO – MINIMALISTA SA STAVOM

Nemate vremena za komplikacije. Volite čisto, jednostavno i jasno — u modi, odnosima, poslu. Krug prijatelja je mali, ali odabran.Mana: Ponekad delujete hladnije nego što jeste.

MOCHA – SLATKA STRANA ŽIVOTA

Mocha tip — razigrana, kreativna i uvek raspoložena osoba. Voli uživanje, detalje i sve što miriše na malo luksuza.Mana: Brzo se zasiti i voli da menja stvari.

COLD BREW – MODERNA, HRABRA, TRENDY

Volite da probate novo i uvek na korak ispred trendova. Energija je urban vibe — brzo, dinamično, kreativno.Mana: lako dosadi rutina.

ICE LATTE – LETNJA DUŠA 365 DANA

Bez obzira na godišnje doba, volite osveženje. Pratite modu, obožavate self-care, a Instagram je uvek savršeno skockan.Mana: Ponekad drugi umeju da vas potcene jer izgledate previše kul.

DECAF – TIHA SNAGA

Zrela, smirena, stabilna osoba. Brine o sebi i ume da stane kada treba pauza. Osoba od poverenja, jer odiše balansiranom energijom.Mana: Retko spušta gard pred drugima.

I zato - dobro razmislite pre sledeće porudžbine. Jer vaša kafa možda otkriva više nego što želite da priznate.

