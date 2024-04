Znate šta ste u ZODIJAKU, evo kako da otkrijete svoj PODZNAK veoma: Evo šta on govori o vama i koje tajne vaše ličnosti krije!

Saznajte šta ste u podznaku, on o vama govori (skoro) koliko i znak, a često i preovlađuje, pa se više primećuje na vama od horoskopskog znaka.

Dok vaš znak u Zodijaku govori ko ste vi, podznak određuje kako ćemo se predstaviti svetu i kako će nas on videti, a iznenadiće vas na koliko stvari utiče: od oblačenja, preko energije koju emitujete, pa sve do frizure.

Ukoliko verujete u astrologiju, horoskopski znak veoma vam je važan, ali astrolozi stalno podsećaju da podznak nije ništa manje bitan – on otkriva mnoge tajne važe ličnosti.

Šta je, zapravo, podznak?

Znak koji se uzdizao na istočnom horizontu u vreme vašeg rođenja smatra se vašim podznakom ili, kako se to često kaže, ascedentom. On govori o slici koju projektujete u svet, a neko to naziva i maskom koju nosite.

Podznak nudi uvid u vaše veštine, talente i strategije koje možete da usvojite kako biste se snašli u životu. Ako ste se oduvek osećali kao da vas ljudi ne doživljavaju onakvima kakvi ste zaista – odnosno kakav je vaš horoskopski znak – to je zato što su verovatno zaslepljeni vašim podznakom.

Tako ljudi kojima je podznak naprimer Škorpija imaju intenzivnu, magnetsku i misterioznu vibraciju, zapovedno i ponekad zastrašujuće prisustvo i uživaju u nošenju tamnih boja. S druge strane, oni kojima je podznak Lav često obraćaju posebnu pažnju na kosu (da ne kažemo grivu) i izgledaju harizmatično bez mnogo truda dok nose jarke, vesele i zlatne nijanse.

Za razliku od znaka u Suncu i onog u Mesecu, podznak nije vezan za neku planetu, već je tačka u kojoj se sudaraju nebo i Zemlja.

U pitanju je znak koji pokazuje ono što stoji na površini i što stvara prvi utisak kod ljudi s kojima se tek upoznajemo. On utiče na to kako se povezujemo s drugima, kakav imidž imamo i kako se predstavljamo da bismo zaštitili prave sebe.

Kako izračunati podznak?

Da biste odredili podznak u horoskopu, važno je za znate vreme rođenja i znak u kom ste rođeni:

OVAN

6 - 8h: Bik

8 - 10h: Blizanci

10 - 12h: Rak

12 - 14h: Lav

14 - 16h: Devica

16 - 18h: Vaga

18 - 20h: Škorpija

20 - 22h: Strelac

22 -00h: Jarac

00 - 2h: Vodolija

2 - 4h: Ribe

4 - 6h: Ovan

BIK

6 - 8h: Blizanci

8 - 10h: Rak

10 - 12h: Lav

12 - 14h: Devica

14 - 16h: Vaga

16 - 18h: Škorpija

18 - 20h: Strelac

20 - 22h: Jarac

22 -00h: Vodolija

00 - 2h: Ribe

2 - 4h: Ovan

4 - 6h: Bik

BLIZANCI

6 - 8h: Rak

8 - 10h: Lav

10 - 12h: Devica

12 - 14h: Vaga

14 - 16h: Škorpija

16 - 18h: Strelac

18 - 20h: Jarac

20 - 22h: Vodolija

22 -00h: Ribe

00 - 2h: Ovan

2 - 4h: Bik

4 - 6h: Blizanci

RAK

6 - 8h: Lav

8 - 10h: Devica

10 - 12h: Vaga

12 - 14h: Škorpija

14 - 16h: Strelac

16 - 18h: Jarac

18 - 20h: Vodolija

20 - 22h: Ribe

22 -00h: Ovan

00 - 2h: Bik

2 - 4h: Blizanci

4 - 6h: Rak

LAV

6 - 8h: Devica

8 - 10h: Vaga

10 - 12h: Škorpija

12 - 14h: Strelac

14 - 16h: Jarac

16 - 18h: Vodolija

18 - 20h: Ribe

20 - 22h: Ovan

22 -00h: Bik

00 - 2h: Blizanci

2 - 4h: Rak

4 - 6h: Lav

DEVICA

6 - 8h: Vaga

8 - 10h: Škorpija

10 - 12h: Strelac

12 - 14h: Jarac

14 - 16h: Vodolija

16 - 18h: Ribe

18 - 20h: Ovan

20 - 22h: Bik

22 -00h: Blizanci

00 - 2h: Rak

2 - 4h: Lav

4 - 6h: Devica

VAGA

6 - 8h: Škorpija

8 - 10h: Strelac

10 - 12h: Jarac

12 - 14h: Vodolija

14 - 16h: Ribe

16 - 18h: Ovan

18 - 20h: Bik

20 - 22h: Blizanci

22 -00h: Rak

00 - 2h: Lav

2 - 4h: Devica

4 - 6h: Vaga

ŠKORPIJA

6 - 8h: Strelac

8 - 10h: Jarac

10 - 12h: Vodolija

12 - 14h: Ribe

14 - 16h: Ovan

16 - 18h: Bik

18 - 20h: Blizanci

20 - 22h: Rak

22 -00h: Lav

00 - 2h: Devica

2 - 4h: Vaga

4 - 6h: Škorpija

STRELAC

6 - 8h: Jarac

8 - 10h: Vodolija

10 - 12h: Ribe

12 - 14h: Ovan

14 - 16h: Bik

16 - 18h: Blizanci

18 - 20h: Rak

20 - 22h: Lav

22 -00h: Devica

00 - 2h: Vaga

2 - 4h: Škoprija

4 - 6h: Strelac

JARAC

6 - 8h: Vodolija

8 - 10h: Ribe

10 - 12h: Ovan

12 - 14h: Bik

14 - 16h: Blizanci

16 - 18h: Rak

18 - 20h: Lav

20 - 22h: Devica

22 -00h: Vaga

00 - 2h: Škorpija

2 - 4h: Strelac

4 - 6h: Jarac

VODOLIJA

6 - 8h: Ribe

8 - 10h: Ovan

10 - 12h: Bik

12 - 14h: Blizanci

14 - 16h: Rak

16 - 18h: Lav

18 - 20h: Devica

20 - 22h: Vaga

22 -00h: Škorpija

00 - 2h: Strelac

2 - 4h: Jarac

4 - 6h: Vodolija

RIBE

6 - 8h: Ovan

8 - 10h: Bik

10 - 12h: Blizanci

12 - 14h: Rak

14 - 16h: Lav

16 - 18h: Devica

18 - 20h: Vaga

20 - 22h: Škorpija

22 -00h: Strelac

00 - 2h: Jarac

2 - 4h: Vodolija

4 - 6h: Ribe

