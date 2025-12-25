OD KRITIKE DO TRENDA: Zašto su tetovaže postale simbol stila i slobode!

Nekada skrivane i osuđivane, danas su simbol stila, slobode i lične priče. Otkrivamo kako su tetovaže postale jedna od najpoželjnijih modnih detalja današnjice.

Tetovaže su nekada bile tema o kojoj se šaputalo. Ljudi su ih povezivali sa buntom, greškom mladosti, pa čak i pobunom protiv pravila. Ako je neko imao tetovažu, to je odmah budilo predrasude. Mnogi su ih skrivali, pokrivali garderobom i izbegavali komentare okoline.

Danas su tetovaže trend, umetnost, pa čak i vid samoizražavanja koji se ceni više nego ikad. Postale su deo mode, estetike i identiteta. U svetu gde se svako trudi da bude jedinstven, tetovaže su postale najlepši način da na koži nosimo uspomenu, poruku ili samo detalj koji nas opisuje bolje nego reči.

1. Tetovaže su postale umetnost Savremeni tatu majstori nisu samo majstori — oni su umetnici. Realistični portreti, fineline crteži, minimalistički simboli… danas tetovaže izgledaju kao prava mala remek-dela.

2. Moda ih je podigla na pedestal Poznate ličnosti su u velikoj meri doprinele normalizaciji tetovaža. Od modela do pevača i glumaca — tetovaže su postale modni dodatak koji nosi karakter.

3. Ljudi žele da ispričaju priču Svakome tetovaža znači nešto drugo. Neko je posvećen uspomeni, neko simbolu, neko estetici. Ali svi imaju zajedničko — žele da na koži nose deo sebe.

Sviđalo se to nekome ili ne, tetovaže su postale mainstream. Viđamo ih u kancelarijama, na plaži, na modnim pistama, u teretanama, u kafićima.Više nisu znak bunta — već modni detalj, transparentni lični stil i hrabrost da sebe prikažeš baš onakvim kakav jesi.

Ljudi su počeli da shvataju da je tuđa koža — tuđa stvar. A tetovaža, ako ima značenje, stil i priču, samo dodaje još jednu lepu dimenziju.

Autor: S.Paunović