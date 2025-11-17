Vuletić: Od Dijane Hrke pokušavaju da naprave simbol i tačku mobilizacije

Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Vladimir Vuletić izjavio je danas da pojedini od Dijane Hrke, pokušavaju da naprave simbol i tačku mobilizacije i ocenio da bi nekima, kako je rekao, bilo najbolje da ona umre kako bi time ojačali tu svoju simboličku igru.

Vuletić je za Tanjug rekao, povodom članka Njujork Tajmsa o Dijani Hrki u kojem je napisano da je ona prepoznatljivo lice i "majka antivladinih protesta", da je ovde reč o instrumentalizaciji jedne žene, koja štrajkuje glađu, za nešto što bi bio pokušaj da se politički odnosi u Srbiji ponovo destabilizuju.

Kako je rekao, da se taj put nastavi i da se ponovo stvori haotična slika koja je trajala godinu dana, a koja je samo doprinela osećaju nestabilnosti i nesigurnosti kod ljudi.

Imajuć u vidu da se to sve dešava u kontekstu globalnih okolnosti, može se zaključiti, kaže, da glavna podela danas nije više politička, već podela onih koji žele da se situacija u Srbiji stabilizuje uz sve razlike koje postoje i onih koji žele samo destabilizaciju u kojoj mogu da onemoguće izvršnoj vlasti da sprovodi bilo kakvu politiku.

"Ja to povezujem sa ovim geostrateškim kontekstom u kom ni Briselu ni Moksvi ne odgovara da imaju ovde relativno nejasnu situaciju, kako se Srbija ponaša. Na drugom planu imate ideološke borbe u kojima bilo kakav pokušaj da se suverenitet države ojača je nešto što je neprivhvatljivo. Da bi se neke spoljnopolitičke stvari rešavale vaninstituiconalno mora da postoji haos u državi, i otuda ta podela", izjavio je on.

Vuletić je ocenio da se u grupi onih koji žele stabilizaciju, osim dominantne grupacije u ovoj vlasti, nalazi i deo studenata u blokadi koji se faktički pripremaju za izbore s obzirom na to da razmišljaju o svom vizuelnom identitetu i kandidatima.

"Ako ste se povukli sa blokada fakulteta a ovo činite, ja to pozdravljam, ali ne mogu da pozdravim članove REM-a koji su izabrani a koji su sada dali ostavke jer je to korak ka destabilizaciji i udaljava nas od izbora. Ne mogu da pozdravim ni one oko gospođe Hrke koji govore u njeno ime i koji je navodno podržavaju, a to čine dan nakon veličanstvenog skupa u Novom Sadu i koji je predstavljao jednu vrstu putokaza kako se dalje može ići", naveo je on.

Vuletić je istakao da je nakon skupa povodom godišnjice pada nadatrešnice u Novom Sadu pokušano da se oko Dijane Hrke i njenog eventualnog smrtnog ishoda podignu nekakve emocije, da ona bude tačka mobilizacije.

Komentarišući to što je Dijana Hrka za danas pozvala građane da dođu ispred Skupštine Srbije, Vuletić je rekao da ukoliko dođe milion ljudi to će značiti da su ona i oni oko nje koji je koriste kao instrument uspeli u svojoj zamisli.

Vuletić je rekao da su ovakve poruke i pozivi osmišljeni kako bi mobilisali emocije ljudi, sve što se radi već godinu dana je usmereno ka mobilizaciji, stvaranju osećanja nezadovoljstva i destabilizaciji prilika u Srbiji.

Dijana Hrka je majka Stefana Hrke koji je nastradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.