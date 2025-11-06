Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja izjavio je gostujući na K1 televiziji da se sinoć ispred Skupštine nije puštala muzika protiv Dijane Hrke, već su okupljeni time pokazali svoj patriotski naboj.

- Ima i dalje napetosti i uglova gledanja različitih. Ne mislim da će preko noći sve da nestane. Imaala je Srbija uvek napetosti. Mikada nije bilo da se tragedija zloupotrebljava politički. Nijenormalno da neko puca na nekoga, da zapali nekoga u šatoru. Da neko 12 meseci instrumentalizuje tragediju, nije normalno. Brišu se granice, nameću nam da je sve dozvoljeno. Legitimizuje se svaki vid nasilja, uvrede, napadi, da je napadač neko ko se bori za pravdu, da institucije ne rade, začlarani krug. To je za mene opomena da nismo svi politički zreli. Da političke razlike imaju neki novi obris,da urušavaju državu. Ne ojačava se država kroz prularizam već se poništava država. Kako možete da podržite nekog u štrajku glađu. Mogu da razumem da podržavate Hrkine ideje i stavove, a ne u tome da ugrozi svoj život. I to sa vuvuzelama. Ne mogu da Mrdića podržim u štrajku glađu već u borbi za pravdu. Niko g ne nagovaramo da se upušta u štrajkove glađu. Mora da postoji vera i poštovanje institucija. Ne ospotravamo njivove poglede i zahteve. Zloupotrebljava se žena koja je preživela ogromnu tragediju. Još ih je 15 koji ćute i tihuju. Sve porodice moramo da poštujemo. A ne da ih zloupotrebljavamo. Vidite da Hrku zloupotrebljavaju političari i blokaderi - rekao je Vučević.

Nije se puštala muzika protiv Hrke, izjavio je Vučević, već da se ljudi okupljaju i pokažu svoj naboj patriotski.

- Ne možete da im zabranite da se druže, možda su te pesme podrška Uglješi i veteranima u svom zahtevu i prosecu. To nisu pesme protiv nekoga. Zašto je uvek to protiv nekoga. Odvratna tumačenja i izvlačenje iz konteksta. Svi oko Hrke skandiraju najgore protiv predsednika. Gde je onda bol i tuga. Molim sve da prestanu štrajku glađu, da nastave borbu za ono što žele. Jel treba da pogine neko novi za pravdu na stanici. Jel treba neko da bude spaljen. Mislim da smo se udaljili kilometrima od tragedije, ona je samo formalno uvod - rekao je Vučević.

Želimo da nam se nikada više ne dogode tragedije, stradanja i obračuni

Kordoni razdvajaju mnoge skupove i u drugim državama, podsetio je Vučević.

- Nikada nisu svi saglasni. Kada neko kaže da ne misliš kao ja, imam pravo da te proteram, lustriram, ubijem. E to poništava demokratiju i uništava državu. Prvi put imamo da neko zabranjuje tuše politička mišljenja, stranke. Išlo se i na kuće. Poruke da nema razgovora, poruke koje ruše svaki most. Da spale Srbiju pa da izađe kao bolja i snažnija. To nije moguće. Možete da zabranite da mislim onako kako mislim, da imam pravo na stranačke prostorije, na političko okupljanje. Dolazimo do toga da kažu mi smo ljudi, oni su ćacad. Oni su pokemoni, nisu ljudi. Prvo zlo je Vućić. Priziva se nesreća. A želimo da nam se nikada više ne dogode tragedije, stradanja i obračuni. Sve suprotno od onoga za đta su trebali da se zalažu. Prave buku da ne čuju nikoga. Ako Hrka hoće da razgovara uvek je dobrodošla. Ne treba nikome nametati da mora da razgovara ako ne želi. Uputio je predsednik više puta apel na razgovor. Mi smo nosioci vlasti, imamo odgovornost. Zato smo sačuvali Srbiju, nijedan život nije izgubljen za godinu dana. Nismo pozivali na obračun, policija je minimalnu silu primenjivala. Time smo pokazali odgovornost - rekao je Vučević.

Autor: A.A.