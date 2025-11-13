'SEDE U TOPLOM STANU, NAJEDU SE, A ONDA BODRE DIJANU HRKU DA UMRE' Milenko Jovanov za Pink o SRAMNIM potezima opozicije i blokadera: Koriste ljude da dođu na vlast, na izborima ne mogu da pobede, narod ih NEĆE (VIDEO)

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov izjavio je danas da opozicioni poslanici pokušavaju da iskoriste i Dijanu Hrku, majku stradalog Stefana Hrke u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, kako bi došli na vlast i pronašli još razloga da bi se okupljali i protestovali.

Jovanov je u jutarnjem programu televizije Pink istakao da je jedino predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio molbu Dijani Hrki i narodnom poslaniku Uglješi Mrdiću da prekinu štrajk glađu zbog zdravlja.

"Isključivo je samo od predsednika došla molba, vapaj, rekao bih, i Dijani Hrki i Uglješi Mrdiću da prekinu štrajk glađu. Oni su prvog dana zasedanja otišli da se slikaju sa Dijanom Hrkom, da prave selfije, da je bodre. Neko sedi u svom toplom stanu, najede se, a onda dođe kod nje da je podrži i bodri da umre, pa se vrati u svoj topao stan", kazao je Jovan.

Ističe da ne želi da komentariše ništa u vezi Dijane Hrke, ali da smatra da je na pogrešnom mestu zarad borbe.

"Hrka je izgubila dete i tu je za mene svaka priča završena. Moje mišljenje je da se na pogrešnom mestu bori, tužilaštvo je to koje krije Bojovića i Miloševića, koje ne obaveštava javnost, tako je dovelo do sukoba, oni proizvode nasilje", ocenio je Jovanov.

Ističe da su zarad svojih političkih ciljeva podelili i ljude koji su izgubili decu te da je za njih Đuro Raca bio senilni starac.

"Ništa nije slučajno, oni će da je ubiju da bi imali razlog za okupljanje. To je ono što su planirali, oni je koriste, hoće da je ubiju", rekao je Jovanov.

Prema njegovim rečima, sada su uz Dijanu Hrku, ali da sutra kaže nešto protiv njih, odmah bi se i oni okrenuli i optuživali je, kao što su optuživali i majku dve devojčice koje su nastradale u padu nadstrešnice da je prodala svoju decu.

"Kako ih nije sramota, ne brinu oni ni o očevima, ni o majkama, oni ih samo koriste da dođu na vlast. Dijana Hrka je objekat u njihovim rukama, oni misle da će da je iskoriste, nadam se da neće uspeti, da im neće dozvoliti", kazao je Jovanov.

Navodeći da veteran nije dozvoljavao da Hitna pomoć priđe Dijani Hrki i da joj pruži pomoć, Jovanov je upitao da li je moguće da je nekome važnije da postigne svoj politički cilj nego jedan život.

"Oni su rukovođeni od stranaca i oni im obećavaju da će doći na vlast, da je potrebno malo da se strpe", kazao je Jovanov i dodao da izbore nikako neće uspeti da dobiju jer kako vreme bude više proticalo biće uočljivije da građani ništa ne mogu da očekuju od njih.

Jovanov je istakao i da su im "iz ruku izbijena" dva alibija zbog kojih su do sada gubili na izborima, a to su Jedinstveni birački spisak i REM.

Govoreći o studentskoj listi, Jovanov kaže da predstavlja "reciklažu političkog otpada".

Ističe da će ipak vreme odgovornosti doći.

"Mislim da je stabilizacija prilika počela. Nije danas isto kao što je bilo pre mesec dana, popravlja se, da li je brzo koliko bismo želeli, nije, ali nije ovo ni pravljeno preko noći. Svi koji su učestvovali u pokušaju rušenja države moraju odgovarati", kazao je Jovanov.

Na pitanje o leks specijalisu u vezi zgrade Generalštaba, Jovanov kaže da su kritikovali rušenje te zgrade uz argumente da simbol borbe protiv NATO agresije i ističe da su simbol borbe ljudi koje su oni predali Hagu.

"Da bi oprali svoju savest, ruševinu su proglasili kulturnim dobrom, a Maršalat su prodali, još je Zdravko Ponoš naredio Vojsci Srbije da raščisti teren. Naša voijska je bila radna snaga da bi Amerikanci mogli da grade", kazao je Jovanov.

Precizirao je da se zgrada Generalštaba, kao ni zemljište neće prodati, već da je leks specijalisom predviđeno da se da na dugoročni zakup.

"Država će zarađivati 99 godina od toga. Mi ne prodajemo, dajemo u zakup na 99 godina, država će zarađivati 22,5 odsto svega u narednih 99 godina", naglasio je.

Jovanov dodaje da su bili i protiv rušenja Savskog mosta, kao i svega drugog što se gradi.

Dodao je da zgrada Generalštaba ne može da se vrati u stanje pre nego što je srušena tokom bombardovanja.

"Em je skupo, em nema tog kamena, ne proizvodi se više, a statika je narušena, pašće, poginuće neko. Ni o čemu ne razmišljaju, a onda će opet da im bude kriva vlast", rekao je Jovanov.

Autor: Iva Besarabić