'SVAŠTA MOŽE DA IM PADNE NA PAMET' Jovanov za Pink: Neki misle da će 1. novembra promeniti vlast na talasu nezadovoljstva i šoka

Član Predsedništa Srpske napredne stranke (SNS) i predsednik poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je večeras da očekuje da će 1. novembra pristojni ljudi odati poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu dok će, kako kaže, neki drugi koji misle da će promeniti vlast na talasu nezadovoljstva i šoka zbog tragedije, praviti "žurku".

"Videćemo da li će žurka biti pod kontrolom, oni već sad najavljuju da neće biti pod kontrolom, svašta tu može da njima pada na pamet. Pokušavaju na sve moguće načine da 'pumpaju' za taj skup", rekao je Jovanov.

On je istakao da već mesecima traje, kako je rekao, histerična kampanju protiv policije. "Imate izmišljenu priču o ubijenom dečaku u Valjevu, izmišljenu priču o zvučnom topu, izmišljenu priču o devojci koju je, valjda, policija kidnapovala", izjavio je Jovanov.

Jovanov je ocenio da opozicioni političari i mediji očekuju da će 1. novembra biti dan D, ali da se, kako je dodao, kao i 15. marta 2025. godine, neće desiti ništa.

Komentarišući rezoluciju Evropskog parlamenta "o polarizaciji i represiji u Srbiji", Jovanov je rekao da ta rezolucija ne znači ništa, kao i da je njen sadržaj pisan iz Beograda.

"Tonino Picula je predložio ono što su mu napisali ovi u Beogradu. Đilas, Borko Stefanović, N1 i njihovi novinari, Ponoš, Aleksić i njegova ekipa, oni su time bavili. Kao što su nekad pisali optužnice Haškog tribunala, tako danas pišu optužnice protiv rođene zemlje Evropskom parlamentu, u nadi da će Evropski parlament da ih dovede na vlast", rekao je Jovanov.

Autor: Pink.rs